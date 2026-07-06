OPEC+允8月增產 恐供給過剩

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

中東石油恢復流動之際，石油輸出國組織與夥伴國（ＯＰＥＣ+）部長會議五日同意，八月再次提高生產目標。若代表美伊初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）持續有效，全球石油供給量將進一步增加，並加重油價下跌壓力。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯為首的ＯＰＥＣ+，在五日召開部長級視訊會議，同意八月起提高每日生產目標十八點八萬桶。這代表自二月底美伊戰爭開打以來，ＯＰＥＣ+已累計提高每日產量九十四萬桶，相當於全球需求量近百分之一。

其中ＯＰＥＣ+的七個核心成員國自四至七月的每日產量配額已增加近八十萬桶。

不過，鑒於目前油輪通過荷莫茲海峽仍有障礙，阻止波斯灣產油國增加出口量及產量，因此ＯＰＥＣ+依然屬「紙上增產」。ＯＰＥＣ+的五月產量降至美日三三一三萬桶，低於二月的四二七七萬桶。

但自美伊四月初停火以來，沙國與鄰近產油國已開始恢復出貨，使亞洲市場出現供給過剩現象。

油輪追蹤數據顯示，目前沙國與阿聯的石油出口量已恢復到接近戰前的水準。彭博報導，五月ＯＰＥＣ+就已計畫持續提高產量目標到九月，讓產量恢復到二○二三年減產前的水準。

布倫特原油期貨價格已比美伊戰時的高峰水準重挫四成三，接近每桶七十二美元，且從摩根士丹利到高盛等華爾街業者的分析師團隊，都已警告國際油市將重返供給過剩，因此ＯＰＥＣ+很快就可能必須在重新約束產量，或是可能引發油價戰之間做出抉擇。

ＯＰＥＣ本身的團結性已面臨挑戰。繼阿聯於五月退出ＯＰＥＣ後，創始成員國伊拉克六月也表示，若其產量限額未能提高，伊拉克終將退出ＯＰＥＣ。

國際油價的後市可能取決於三大發展：美伊的脆弱停火協議能否維持、ＯＰＥＣ+是否願意抑制產量以保護價格，以及中國大陸的需求前景。

曾任職ＯＰＥ秘書處的能源諮詢機構萊斯塔德主管李恩指出，真正的挑戰將來自石油流動恢復正常、回補全球原油庫存後，ＯＰＥＣ+要增產多少原油。

OPEC 中東 沙烏地阿拉伯

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