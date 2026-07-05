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伊朗聲稱估將有1500萬人參加哈米尼國葬 部分民眾坦言不在意批誇大

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗民眾5日聚集在首都德黑蘭，站在灑水器下方出席已故最高領袖哈米尼公開告別式，揮舞國旗致敬。路透
伊朗民眾5日聚集在首都德黑蘭，站在灑水器下方出席已故最高領袖哈米尼公開告別式，揮舞國旗致敬。路透

美國CNN報導，為了展現團結，伊朗稱預計將有1500萬人出席前最高領袖哈米尼的國葬，德黑蘭街頭5日也確實湧現哀悼人潮，但部分民眾坦言自己並不在乎，甚至質疑數據誇大。

首都德黑蘭數名居民接受CNN採訪，因憂心安全問題要求匿名。他們說，他們拒絕加入德黑蘭街頭哀悼群眾，對這個盛大的活動感到失望且漠不關心。

一名30歲德黑蘭男子告訴CNN：「聽著，如果我仔細想想這件事，我會感到生氣，他們竟然為了一個毀了無數人生活的人，而封鎖整座城市。但老實說，我已經不在乎了。」

這名男子表示，到頭來，儘管哈米尼過世，「什麼都沒有改變」，穆吉塔巴可能也不會有什麼不同。

住在美國紐約的伊朗分析家阿吉齊（Arash Azizi）告訴CNN，伊朗是擁有9000萬人口的國家，人們對哈米尼的看法各有不同。他說：「少數人堅定支持哈米尼，其他人看法分歧。他擔任伊朗國家元首近40年，不同伊朗人對他統治各層面評價截然不同。」

一名35歲德黑蘭居民在當地經營一間商店。他說，他們決定「無視這件事」。他告訴CNN，「我甚至不想在這上面浪費時間，所以我打算放鬆、過得輕鬆點，找朋友來聚聚，保持心情不受影響」，這個政權「總是會作秀」。

德黑蘭一名30幾歲兼任女教師表示，伊朗政權高度誇大哀悼者人數。她提到自己親眼見到的人潮規模，說：「那種1000萬、2000萬人都是胡扯。即使在最好的情況下，一天內也不太可能達到100萬人，根本不可能。但人們該看看他們砸了多少錢在這上面。」

伊朗 哈米尼 德黑蘭

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