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美國國慶現場 哈德遜河軍艦遊行 搭配空中閱兵
美東地區四日發布高溫的極端氣候警報，體感溫度可達攝氏四十一點七度，還颳暴風雨，但多項美國國慶日慶祝活動仍風雨無阻進行。
紐約舉行可能是史上規模最大的高桅帆船及軍艦遊行，七十五艘船在知名的哈德遜河上組成氣勢恢宏的艦隊，結合空中一五○多架各型美軍戰機的飛行表演，沿岸有約數十萬名民眾駐足觀賞。
在高桅帆船遊行前，越南裔的美國代理海軍部長高雄先登上美國海軍神盾艦「法拉格特號」，檢閱來自廿二國、約卅艘停泊在哈德遜河西側的美國及盟邦軍艦。
哈德遜河上空也舉行空中閱兵式，由美國海軍菁英的特技飛行隊伍「藍天使」領銜的一五○多架軍機飛越遊行隊伍上空，噴灑紅、白、藍三色彩煙，在藍天中勾勒出美國國旗：星條旗的代表色。
美國總統川普發表國慶演說後，和第一夫人梅蘭妮亞共同觀賞一場號稱「世界最大規模煙火秀」，施放達八十五萬枚煙火，歷時約四十分鐘。
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