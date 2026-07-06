美國前總統國慶感言 拜登：堅持憲法 歐巴馬：化解分歧

在美國慶祝建國二五○周年之際，兩黨四位卸任總統：民主黨籍的拜登、歐巴馬及柯林頓和共和黨籍的布希，分別接受布希女兒珍娜訪問，分享他們的國慶感言。

珍娜現任美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目 「今日秀」主持人。她日前在名為「歷史對話」的閉門活動，與上述四位前總統逐一對談。

珍娜提出的問題包括：什麼激勵他們競選總統？任內哪些時刻對他們意義最重大？建國二五○周年最想對同胞傳達哪些訊息？

柯林頓說，「我想強調，不要放棄美國；我們是史上延續最久、由自由選舉產生的政府。很多人原本都不覺得我們能撐這麼久。如果我們能延續更久，那會是件好事，所以今年每個人都該思考這件事」。

拜登說，「我們是全球最獨特的國家，因為我們真心認為，民主是由憲法規範。我們堅信人生而平等，每個人都該有機會。我認為，如果我們堅持這點，那國家就會壯大，而不是把精力放在分裂（彼此）上」。

歐巴馬說，「如果我們能堅守以下理念：人民被賦予自我管理的機會，我們重視自己的責任與義務，並對我們的同胞保持尊重和體諒，即使彼此意見相左；如果我們明白，民主進程的一環就是以和平、合法的方式化解分歧；那我有信心，我們會迎來另一個同樣美好的二五○年」。

布希則說，「我們該慶幸自己是這個偉大國家的一分子；要做公民，而非旁觀者。要積極參與這個過程，同時愛鄰如己，像你希望自己被愛那樣去愛別人」。