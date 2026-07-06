美國最新民調 半數不相信「美國夢」

法新社四日報導，美國建國二五○周年，美國人民在這天心情複雜，夾雜自豪、希望與愛國心，和對國家今後走向的疑慮及不安。

在白宮外拍照的女子達舍說，「我認為，這就是我國史上最棒的盛事。川普總統竭盡所能讓這個日子成為最棒的慶典」。

來自喬治亞州亞特蘭大的培特心情則較沉重。她說，「在當前政治氣氛下慶祝建國二五○年，感覺我們還有很長的路要走。一想到我們建國那麼久了，這個國家還有人沒有真正的自由，就有點令人失望」。

來自猶他州的麥尤恩說，「有時我們可能太偏左或太偏右，但只要堅守立國的根本初衷，這個國家還能再走個兩百年」。

另外，根據美國公共宗教研究所（ＰＲＲＩ）日前公布的民調，僅半數受訪者對身為美國人感到非常自豪，甚至有半數受訪者不再相信還有「美國夢」。

該民調訪問五千多名美國民眾，調查他們對國家認同、政治、宗教、民主和文化變遷的看法；聚焦美國民眾對國家、民主、經濟、歷史和道德身分的自豪感，並訪問他們對川普及史上首位美籍天主教宗良十四世等領袖的看法。

該民調發現，僅有略為半數（五成一）的受訪者對身為美國人感到非常自豪，其中又以共和黨支持者居多（八成三）；民主黨支持者只有三成一感到驕傲。

對所謂長久以來的「美國夢」信念，即只要努力工作就能在美國「出頭天」的想法，五成受訪者已「幻滅」；自前年至今年，對美國夢失去信心的族群以西班牙裔、亞太裔、女性與十八歲至廿九歲的年輕美國人流失最多。

多數受訪者同意，美國正面臨喪失重要民主權利及自由的危機；僅二成九受訪者相信，這些權利和自由未來仍受保障。有六成受訪者也同意，美國正面臨丟失文化和身分的危機。