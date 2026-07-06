川普國慶演說「美國是贏家國度」

四日是美國國慶日，適逢建國二五○周年，總統川普當晚在華府國家廣場發表約四十分鐘的國慶演說。他向美國人民喊話，「美國是一個贏家國度；我們會永遠屹立不搖，我們絕不讓國家陷落，我們永遠都是最好的」，並強調美國不會讓任何人奪走自由。

在國家廣場舉行的「向美國致敬」國慶活動，於四日下午約五時就開放民眾入場。但在華府發布大雷雨警報後，包括美國特勤局人員和美國公園警察的現場維安人員基於安全考量開始疏散人群，建議先到附近的公家單位等地暫避。直到當晚約十時半才重新開放民眾入場。

川普先在自創社媒真實社群寫道，「無論如何我都會到場，周末夜就讓我們盡情狂歡吧，就算會玩到很晚」。他開始演說時已是四日晚間約十一時十五分。他向現場民眾說，「晚安！美國；就算要我等到凌晨四點，就算台下只剩一個人，我也絕對會在這，我們絕不會因此退縮」。

川普指稱，「在我領導下，美國比過去任何時候都還自豪」。他不忘談到一月派美軍特種部隊入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛和自二月底以來對伊朗的軍事行動，尤其美軍已「摧毀」伊朗武裝部隊。

川普並力挺要求選民投票時必須提出公民身分證明的「保障美國選民資格法案」。該法的立法程序目前陷入停滯，旨在納入更嚴格的規定，例如美國人登記參加聯邦選舉時應證明自己具公民身分；選民必須在投票時出示護照、駕照或出生證明等文件。

川普還表態支持美國憲法第二修正案保障的擁槍權。他也重申三日晚間在南達科他州「總統山」拉什摩爾山約半小時演說的基調：抨擊共產主義，矢言美國永遠不會成為共產主義國。川普強調，「我們要立刻阻止共產主義造成的威脅，在開始前就阻止它，它就像癌症，你必須把它迅速切掉」。

川普提到，「美國絕不會讓任何人奪走我們的自由；不像全球其他許多國家，我們擁有言論自由、宗教自由且法律之前人人平等」。

川普以「現在只是美國黃金時代的黎明」、美國的國運由上帝書寫及「天佑美國」，作為這場國慶演說的結語。

另外，美國副總統范斯四日在海軍兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」上發表簡短國慶談話。他說，「今天你們聽到少數人大聲談論我們國家不完美的地方，他們卻偏執地避談我們國家偉大的地方」。

外媒報導說，傳統上美國總統會藉由國慶日的場合團結國家。然而，川、范兩人的相關發言則充滿濃厚黨派色彩，也反映出美國國內正處於顯著的政治分歧。