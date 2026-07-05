澳洲在太平洋推體育外交 藉橄欖球阻中國擴張影響力

澳洲總理艾班尼斯為了遏止中國擴張勢力，發動體育外交攻勢。官員今天表示，3位太平洋島國領袖將前往澳洲舉行安全會談，時間就安排在一場備受矚目的橄欖球比賽當天。

法新社報導，巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（JamesMarape）及東加總理法卡法努阿勛爵（LordFakafanua）8日將前往澳洲，預計同日還會有至少一位太平洋國家領袖出席雙邊安全會談。

艾班尼斯（Anthony Albanese）將在昆士蘭州對決新南威爾斯州的起源州系列賽（State of Origin）決賽上，接待這些領袖。

他今天發聲明表示：「透過澳洲人熱愛的運動之一，我們讓太平洋家族更加緊密。」

澳洲官員曾私下表示，澳洲及太平洋國家的選手在橄欖球界表現亮眼，中國則沒有橄欖球傳統，因此相對於中國，澳洲享有軟實力優勢。

目前澳洲正積極加強與太平洋島嶼鄰國的情誼，並阻止中國維安力量常駐太平洋地區。艾班尼斯預計明天在斐濟簽署一份安全與經濟協議，7日將接著造訪索羅門群島。

近期北京遭遇挫折，因索羅門群島新政府表示，將檢討允許中國警力進駐這個戰略性群島的秘密安全協議。

另外，萬那杜上週與澳洲簽署一份涵蓋經濟及安全的全面協議，承諾不允許任何外國軍事基地進駐後，北京當局也警告澳洲勿「搞地緣博弈」。