大陸7艘軍艦部署西太平洋 一周穿越日本4要道

前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式4日正式展開，為期6天。華爾街日報報導，伊朗當局預估，自4日起最多將有2000萬人參與悼念，可能成為伊朗史上最大規模集會。紐約時報引述知情的伊朗革命衛隊官員透露，國安高層以安全為由，否決新任領袖穆吉塔巴出席國葬，但他希望出席9日部分儀式。

2026-07-05 11:29