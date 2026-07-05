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大陸7艘軍艦部署西太平洋 一周穿越日本4要道

中央社／ 台北5日電
6月30日，055驅逐艦東莞艦經宮古海峽進入西太平洋。圖／截自防衛省統合幕僚監部
6月30日，055驅逐艦東莞艦經宮古海峽進入西太平洋。圖／截自防衛省統合幕僚監部

俄國媒體今天彙整近期日本政府發布的消息報導，中國軍艦在6月24日至7月1日大約一周的期間內，橫穿日本4大要道，目前至少7艘軍艦部署在西太平洋。

俄羅斯衛星通訊社報導，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）官網近日頻繁發布中國艦艇活動的消息。自6月25日至7月1日，日方共發布10則中國海軍消息。其中，6月29日1天內發布5則。

日本發布消息包括：6月24日至25日，052D飛彈驅逐艦西寧艦和貴陽艦經對馬海峽進入日本海。6月26日，054A飛彈護衛艦安陽艦經宮古海峽進入西太平洋。

6月27日，052D飛彈驅逐艦蘇州艦經橫當水道進入西太平洋；6月27至28日，054A飛彈護衛艦鹽城艦、一艘綜合補給艦、055驅逐艦南昌艦經大隅海峽進入西太平洋。

6月29日，中國海軍電子偵察船經橫當水道進入西太平洋；052C飛彈驅逐艦西安艦經大隅海峽進入西太平洋。

6月30日，055驅逐艦東莞艦經宮古海峽進入西太平洋；

7月1日，054A飛彈護衛艦湘潭艦經宮古海峽進入東海。

報導分析，從日方發布的消息，中國海軍目前至少有7艘軍艦部署在西太平洋。

日本 軍艦

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