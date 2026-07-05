日本藏人團體聚集中國使館前抗議 悼念紐約自焚藏人
為了抗議中國於1日施行的「民族團結進步促進法」，流亡日本的藏人今天在東京元麻布的中國大使館前舉行集會，呼籲藏人團結，共同守護西藏的語言與文化。
「產經新聞」報導，2日在美國紐約的聯合國總部附近，一名流亡美國的藏人洛嘎讓贊（LogaRangzen）以自焚手段抗議，最後不幸身亡。日本的藏人集會參與者對此表達哀悼、獻上祈禱，並再次對中國政府表達強烈抗議。
中國的「民族團結進步促進法」規定將處罰損害「中華民族」團結的行為，並明確指出將全面普及國家通用語言文字，即標準漢語。外界普遍擔憂，此舉恐進一步加劇西藏自治區等地的同化政策。
在美國發動自焚抗議的藏人洛嘎，享年42歲。報導指出，他於大約20年前逃往美國成為難民。本月2日，他在紐約聯合國總部前身穿西藏傳統服飾「楚巴」，手持西藏旗幟，在誦經祈禱的同時點火自焚。洛嘎讓贊抗議的畫面在社群媒體上廣泛流傳，而他在被送往醫院後確認死亡。
在集會中，日本藏人社區前代表小原卡爾登（Kalden Obara，音譯）對這項新法表達強烈憂慮。他表示：「我們非常擔心西藏的語言、文化、宗教，以及西藏人的身分認同，將會受到更進一步的限制。」
對於洛嘎的離世，小原表示：「我們以無比沉痛的心情接受這個噩耗。我們追求人權、自由與尊嚴，靠的不是暴力，而是和平與對話。」
小原還向現場記者表示：「文化和語言的消失，就等同於西藏這個國家消失。這種事絕對不能發生。中國侵略了西藏，並企圖讓西藏這個國家徹底從世界上消失。但是，我們西藏人絕不會放棄。」
除此之外，小原也針對洛嘎的自焚行為表示，「這想必是為了讓聯合國和媒體關注西藏議題吧」。
報導指出，自2008年拉薩市發生騷亂以來，在中國西藏居住地區，已有約160名僧侶為了抗議而自焚。
他表示：「自焚是非常嚴重的罪。結束由母親孕育、撫養長大的生命，是最大的罪過。然而，只要是為了西藏，藏人即便背負著這樣的罪孽也在所不惜。他們是抱持著『只要是為了西藏，我粉身碎骨也願意』的心情去做的。」
主辦這次集會的多杰次仁（Tsering Dorjee，又譯多吉次仁）則表示：「70多年來，中國一直為所欲為。他們企圖透過『團結法』，作為徹底抹去西藏文化與認同的最後一步。但是，我們絕對不會認輸。」
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