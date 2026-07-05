專家示警太平洋恐掀戰 籲澳洲思考大陸若侵台如何應戰

澳洲內政部前祕書長裴佐洛近日警告，他認為未來幾年內太平洋地區有可能爆發戰事，並指澳洲必須思考，若台灣與中國之間發生戰爭，澳洲要如何應戰。

裴佐洛（Mike Pezzullo）3日告訴「天空新聞澳洲台」（Sky News Australia）：「我不認為太平洋地區無可避免將爆發戰爭，我甚至不認為可能性很大，但我認為，在2027年到2028、2029年不無可能。」

「如果真的發生，特別是當我們的主要盟友捲入戰爭時，我們必須思考要如何應戰。」

今年3月公布的美國情報界2026年威脅評估報告認為，中國領導人明年沒有攻打台灣的計畫。

報告寫道：「情報界評估，中國領導人目前未計畫在2027年入侵台灣，也未設定統一的具體時間表。」

「然而，中方曾公開強調，實現統一台灣對其在2049年（中華人民共和國建國100週年）完成『民族復興』目標至關重要。」

裴佐洛發表上述評論前，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）2日在全國記者俱樂部（National PressClub）發表演說，稱他負責的國防工業與太平洋島嶼事務有「明確連結」。

他說：「強大的主權工業基礎能提升我們在全球，包括在太平洋地區的影響力。」

「我們身為太平洋大家庭一員的角色，對於區域的繁榮與安全至關重要，包括對於澳洲本身的安全。」

康洛伊也比較了二戰時期的澳洲總理柯廷（JohnCurtin）與孟席斯（Robert Gordon Menzies），說自己的英雄是柯廷、孟席斯是「納粹姑息者」。這番說法在國會引發強烈反彈。

對此，裴佐洛解釋，當年德國入侵波蘭後，「有股試圖安撫希特勒（Adolf Hitler）以爭取時間的龐大力量」，同盟國領袖之間曾激烈討論，是否應該在各國重建軍力的同時，延後與德國的衝突。

裴佐洛並稱，康洛伊的意思是「台灣會成為我們的波蘭，我們會應戰，這就是他所說的」。