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激戰數小時 葉門官員：青年運動武裝攻擊…致14名政府軍喪生

中央社／ 葉門亞丁5日綜合外電報導
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝分子。 歐新社
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝分子。 歐新社

國際社會承認的葉門政府官員今天表示，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝分子在紅海港市荷台達（Hodeidah）以南發動攻擊，造成14名政府軍喪生。

法新社報導，官員指出，親政府部隊昨天清晨在荷台達以南的哈伊斯（Hays）地區與青年運動激戰數小時後，擊退了這波攻擊。他補充說青年運動「部隊在交戰中傳出死傷」，但未透露敵方傷亡數字。

自2015年葉門政府軍持續與青年運動交戰以來，這場衝突已造成數十萬人喪命，更在當地引發嚴重人道危機。

青年運動目前占據葉門首都沙那（Sanaa）以及北部多數地區，包括位於紅海西岸的荷台達；葉門政府掌控該國南部多數地區。

聯合國（UN）斡旋的停火協議於2022年生效後，雙方衝突大致平息。然而，青年運動7月3日揚言攻擊葉門政府主要盟友沙烏地阿拉伯的機場和關鍵資產。

沙烏地阿拉伯 葉門 伊朗

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