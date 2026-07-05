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兵役年齡烏克蘭男子 歐盟將不再提供臨時庇護

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歐盟。路透
歐盟。路透

（德國之聲中文網）歐盟內政事務專員布魯內爾（ Magnus Brunner）在談到庇護條例修正案時表示：「我們的建議是，那些依照烏克蘭法律本應履行兵役義務，但卻新近進入歐盟境內的烏克蘭男子，不應再獲得臨時庇護。」

布魯內爾還表示，為烏克蘭公民提供的庇護將依然有效，但庇護有可能會同一些前提條件相掛鉤。

無需個案審查的庇護機制

俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭之後，從2022年3月起，歐盟開始向躲避戰亂的烏克蘭人提供臨時庇護。這種簡化快捷的庇護機制有效期至2027年3月，一般認為，屆時這一規定將會被延長。

與傳統的庇護程序不同，對烏克蘭人提供的臨時庇護無需對申請人進行個案審查，而且這種庇護本身就是臨時性的。

一名歐盟官員表示，歐盟委員會相關提案的措辭保持了性別中立，但實際受影響的人群則將是年齡介於23至60歲的烏克蘭男性。歐盟委員會同時強調，新規定並不會追溯那些已經在歐盟境內獲得庇護的烏克蘭人，而是在歐盟理事會批准提案並正式發布文本後，才會正式生效。

歐盟統計局的數據顯示，截至2026年3月31日，歐盟境內獲得特殊庇護資格的烏克蘭人共有433萬，其中29.4%，即130萬人生活在德國境內，其他接納烏克蘭人較多的國家還包括，波蘭95萬人（22.2%），捷克38萬人（8.8%）。歐盟統計局表示，在歐盟境內獲得庇護的烏克蘭人當中，成年男性大約佔四分之一。

歐洲委員會提出批評

歐洲委員會（並非歐盟機構）人權事務專員奧弗拉海提（Michael O'Flaherty）對上述建議提出了批評。他表示，不斷有人施壓，要求提前終止對烏克蘭人的臨時庇護，並限制兵役適齡男子獲得庇護，「這種趨勢非常令人擔憂。」奧弗拉赫蒂表示，現在急需的是，向烏克蘭人提供更多的幫助，而不是減少對他們的幫助。

歐盟方面則表示，修正提議是應烏克蘭方面的要求而提出的，而且烏克蘭出於自衛需要，要求本國公民履行兵役義務也是合情合理的訴求。歐盟內政事務專員布魯內爾周五表示，修正庇護規定一事已經同各成員國事先進行過溝通。

德國與奧地利支持修正庇護規定

早在本月初，歐盟各國內政部長就曾在盧森堡就烏克蘭民眾的庇護問題展開過討論。德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）主張，取消對兵役年齡烏克蘭男子提供臨時庇護。不過，他同時也表示，當事人仍可以以個案形式提出庇護申請。奧地利內政部長卡內爾（Gerhard Karner ）也表示，他也非常支持不再自動給予兵役年齡男子庇護資格的提議。

相比之下，愛沙尼亞內政部長塔羅（ Igor Taro）則相對謹慎。他主張維持現有的臨時保護機制，也不對兵役年齡男子做區別對待。不過，他也同意繼續就此事同烏克蘭方面展開磋商。

歐盟為何現在要討論此事？

一方面，現有臨時庇護機制即將到期，歐盟需要就是否延期做出決定。另一方面，正如德國內政部長多布林特所說的那樣，‘過去幾個月當中，進入歐盟的兵役年齡段烏克蘭男子越來越多’。

根據烏克蘭法律規定，23歲至60歲的男性原則上不得離境。雖然烏克蘭男性從18歲開始就需要承擔兵役義務，但根據德新社的相關報導，通常要等到25歲，烏克蘭男性才會被正式征召入伍。

去年夏季以來，烏克蘭當局允許18歲至23歲男子出境，這也一度導致了離境男性人數的增高。

除此之外，相關的討論其實由來已久。德國總理默茨就曾多次呼籲烏克蘭當局，不要允許兵役年齡男子離境，因為他們更應該在本國境內為國效力。今年四月，烏克蘭總統澤倫斯基訪問柏林時曾強調，兵役年齡男子重返烏克蘭也符合烏克蘭軍隊的利益。他表示，這是一個事關公平的問題。

歐盟委員會提交相關建議，須經過成員國多數批准後方可生效。一名歐盟官員表示，這類提議通常都會很快獲得通過。

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