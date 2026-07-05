柬埔寨太子集團高層再被捕 疑意圖取得日本永居權

柬埔寨太子控股集團高層胡石，因涉嫌在日本非法提供他人居留證，今天被日本警方依違反「出入國管理法」嫌疑再度逮捕。

日本放送協會（NHK）及「朝日新聞」報導，柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）被美國列為制裁對象，並被認定為是「亞洲最大國際犯罪組織之一」。

今天東京警視廳及大阪府警組成的共同搜查本部，再次逮捕持有賽普勒斯籍、中國出生的44歲男子胡石，與31歲的李垠宏以及36歲的郝鳳至。後兩人均為中國籍，並任職於東京世田谷區的同一家公司。

另外，警方這次也新逮捕了一名住在東京都內、職業不詳的49歲中國籍嫌犯陳曉光。

搜查本部透露，胡石涉嫌於今年4月至5月期間，非法將自己的居留證交付給他人，並指使他人前往東京中央區公所代辦印鑑登記手續，此舉涉嫌違反「出入國管理法」。

其餘被捕的3人，則涉嫌從胡石手中接過居留證，或在區公所窗口冒充胡石身分出示居留證。

搜查本部指出，胡石雖然否認指控，但供稱：「我感到生命受威脅，想要一個可以安全生活的地方。」因此警方研判，他可能是為了逃避海外警方追緝，進而計劃取得日本的永久居留權，目前正對此展開調查。

此外，李垠宏已承認罪行，而郝鳳至與陳曉光則否認犯行。

警方指出，胡石被認為是太子控股集團的高層。他上個月已因涉嫌向日本地方政府申報不實住址，遭警視廳逮捕，並於今天獲檢方以「處分保留」方式釋放後，再度遭逮捕。

除此之外，胡石自去年10月18日入境日本後，便無固定住所，持續在東京的高級飯店及港區的高級公寓之間轉換。

警方補充，胡石在東京都內的一家公司擔任代表董事，並以「高度專業職」的5年期居留資格，至少3年前起便多次進出日本。警視廳目前正在深入調查申報不實住址的來龍去脈，以及他在日本活動的實際情況。

太子控股集團是一家總部位於柬埔寨的企業，在世界各地開展房地產、金融等業務。集團主席陳志曾擔任柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的顧問，被視為與柬國政權關係密切的人物。

然而，該集團被指反覆進行國際網路詐騙並獲取巨額利益，被美國當局指控為「亞洲最大國際犯罪組織之一」並實施制裁。美國財政部在官方網站上指出，該集團「在柬埔寨的『詐騙經濟』中處於主導地位，控制著數十億美元規模的非法資金流動」。

柬埔寨政府於2026年1月宣布，拘留包括主席陳志在內的3名中國籍人士，並將其引渡至中國，作為國際聯合打擊犯罪的一環，與中國共同展開調查。柬埔寨政府也透露，已於2025年12月剝奪了陳志的柬埔寨國籍。

而本次遭逮捕的嫌犯胡石，已在2025年至2026年間被美國和英國列為制裁對象。美國財政部官網指出，胡石是「太子控股集團的第二號人物，並一直被視為主席陳志的『大哥』」。

此外，根據英國政府官網顯示，調查發現胡石曾使用3個不同的化名，深入參與該集團的金融網絡運作。