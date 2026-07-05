快訊

遇強風就碎！ 內政部證實颱風天「玻璃貼膠帶」是幫倒忙

問題油下架政策急轉彎！石崇良：不是誤判...明找四大精煉油廠開會

林志玲、言承旭情纏16年未果！蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

聽新聞
0:00 / 0:00

俄稱攻占烏東據點康斯坦丁諾夫卡 澤倫斯基斥為謊言

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄羅斯昨天宣稱占領烏東據點康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），烏克蘭總統澤倫斯基今天不但否認並斥為謊言。於此同時，俄方表示烏軍以無人機攻擊聖彼得堡附近石油設施。

綜合法新社與路透社報導，烏克蘭陸軍發言人柯瓦約夫（Andriy Kovalyov）表示，康斯坦丁諾夫卡「當地局勢仍然嚴峻」，但仍是由烏克蘭國防軍掌控。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天身穿軍服向奪下康斯坦丁諾夫卡的部隊致謝。這座戰前擁有7萬8000人的城市，一直是莫斯科數月以來試圖攻占的目標。

普亭稱康斯坦丁諾夫卡具有重要戰略意義。「它是頓巴斯（Donbas））重要交通與大型工業中心。」

俄軍一直以小隊士兵滲透、再加強鞏固陣地的方式推進，這套戰術同樣用於2025年底攻占烏克蘭城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

康斯坦丁諾夫卡是前往烏克蘭的克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）最後幾個障礙之一，攻占上述城市一直是克里姆林宮在頓巴斯的終極目標。

柯瓦約夫承認有小股俄軍滲透入城，但堅稱戰鬥仍在持續。然而，莫斯科國防部聲稱：「從南部到北部外圍，俄羅斯部隊已遍布全城。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱此說法「不過是俄羅斯又一謊言」。他在社群媒體表示，「如果康斯坦丁諾夫卡真的在俄羅斯控制下，那麼普亭或許不介意在那裡與我會面，以外交途徑終結這場戰爭。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯電台發表講話，嘲諷澤倫斯基所提的會面提議，並稱康斯坦丁諾夫卡早已是俄羅斯的一部分。

俄羅斯國防部還向烏克蘭提議，格林威治標準時間6日9時至15時之間，暫停康斯坦丁諾夫卡的砲火，以進行人道移交「烏克蘭陣亡士兵遺體」。

另一方面，就在雙方均宣稱占有康斯坦丁諾夫卡之際，俄羅斯另表示，烏克蘭無人機擊中普亭故鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）一處石油設施，同時還攻擊芬蘭附近一座港口，另有無人機落在歷史景點彼得霍夫（Peterhof）建築群內，但未造成損失。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭 普亭

延伸閱讀

防烏克蘭無人機打擊 普亭：俄須更多「安全區」

烏克蘭無人機攻擊 聖彼得堡港口、石油終端設施遇襲

川普先後與澤倫斯基、普亭通話 討論烏克蘭局勢

俄烏激戰之際！川普、普亭熱線近90分鐘 通話內容曝光

相關新聞

俄稱攻占烏東據點康斯坦丁諾夫卡 澤倫斯基斥為謊言

俄羅斯昨天宣稱占領烏東據點康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），烏克蘭總統澤倫斯基今天不但否認並斥為謊言。於此...

委國雙震2954死 男從5樓墜地下室受困55小時獲救

委內瑞拉10天前的兩起地震搖晃力道之大，住在沿海城市拉圭拉的沙帕塔（Juan Zapata）被震得整個人飛過房間，並於獲...

伊朗最高領袖缺席父親國葬原因曝光！川普酸伊朗人「假哭」

前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式4日正式展開，為期6天。華爾街日報報導，伊朗當局預估，自4日起最多將有2000萬人參與悼念，可能成為伊朗史上最大規模集會。紐約時報引述知情的伊朗革命衛隊官員透露，國安高層以安全為由，否決新任領袖穆吉塔巴出席國葬，但他希望出席9日部分儀式。

金正恩視察新艦武器測試 下令2個月內完成服役部署

北韓官媒今天報導，最高領導人金正恩3日登上海軍新型驅逐艦「姜健號」（Kang Kon），視察戰略巡弋飛彈試射，並檢驗反艦...

川普先後與澤倫斯基、普亭通話 討論烏克蘭局勢

美國總統川普今天趕在北大西洋公約組織峰會下周登場前，分別與烏克蘭總統澤倫斯基以及俄羅斯總統普亭通話，討論烏克蘭衝突議題。...

大都會傻簽最爛合約？ 他靠延後領薪把600萬變成3000萬

談起美國大聯盟延後領薪的案例，球迷第一時間會想到道奇隊大谷翔平。事實上，球壇還有一位大前輩，靠著延後領薪把600萬美元薪資滾成3000萬美元，不但至今都還在領這筆錢，還害紐約大都會隊被嘲笑簽下「史上最爛」合約。究竟是球團笨、球員聰明，還是剛好相反？點入解鎖5大終身受用的退休理財課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。