俄稱攻占烏東據點康斯坦丁諾夫卡 澤倫斯基斥為謊言
俄羅斯昨天宣稱占領烏東據點康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），烏克蘭總統澤倫斯基今天不但否認並斥為謊言。於此同時，俄方表示烏軍以無人機攻擊聖彼得堡附近石油設施。
綜合法新社與路透社報導，烏克蘭陸軍發言人柯瓦約夫（Andriy Kovalyov）表示，康斯坦丁諾夫卡「當地局勢仍然嚴峻」，但仍是由烏克蘭國防軍掌控。
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天身穿軍服向奪下康斯坦丁諾夫卡的部隊致謝。這座戰前擁有7萬8000人的城市，一直是莫斯科數月以來試圖攻占的目標。
普亭稱康斯坦丁諾夫卡具有重要戰略意義。「它是頓巴斯（Donbas））重要交通與大型工業中心。」
俄軍一直以小隊士兵滲透、再加強鞏固陣地的方式推進，這套戰術同樣用於2025年底攻占烏克蘭城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）。
康斯坦丁諾夫卡是前往烏克蘭的克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）最後幾個障礙之一，攻占上述城市一直是克里姆林宮在頓巴斯的終極目標。
柯瓦約夫承認有小股俄軍滲透入城，但堅稱戰鬥仍在持續。然而，莫斯科國防部聲稱：「從南部到北部外圍，俄羅斯部隊已遍布全城。」
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱此說法「不過是俄羅斯又一謊言」。他在社群媒體表示，「如果康斯坦丁諾夫卡真的在俄羅斯控制下，那麼普亭或許不介意在那裡與我會面，以外交途徑終結這場戰爭。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯電台發表講話，嘲諷澤倫斯基所提的會面提議，並稱康斯坦丁諾夫卡早已是俄羅斯的一部分。
俄羅斯國防部還向烏克蘭提議，格林威治標準時間6日9時至15時之間，暫停康斯坦丁諾夫卡的砲火，以進行人道移交「烏克蘭陣亡士兵遺體」。
另一方面，就在雙方均宣稱占有康斯坦丁諾夫卡之際，俄羅斯另表示，烏克蘭無人機擊中普亭故鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）一處石油設施，同時還攻擊芬蘭附近一座港口，另有無人機落在歷史景點彼得霍夫（Peterhof）建築群內，但未造成損失。
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