摩爾多瓦關閉俄羅斯之家 親歐政府指控威脅國安

設在摩爾多瓦境內的文化中心「俄羅斯之家」（Russia House）遭摩國親歐盟（EU）政府下令關閉後，今天正式結束逾15年營運。

摩爾多瓦政府一直強烈批評俄羅斯入侵烏克蘭，在去年曾表示，此一俄羅斯文化中心可能被用作宣傳工具，並且威脅摩爾多瓦的安全。摩國國會也經由表決，支持政府這項決定。

俄羅斯駐摩爾多瓦大使館聲明指出：「我們深感遺憾，必須依照摩爾多瓦政府的決定，『俄羅斯之家』即日起終止運作。」

「俄羅斯之家」聲明表示，這裡多年來一直是友誼與對話的場所，「我們希望此地民眾對俄羅斯語言、文學、文化及教育的興趣，不會因此中斷。」

俄羅斯大使館說，「俄羅斯之家」的功能將移交給大使館的文化單位。

摩爾多瓦與俄國之間關係，因俄國入侵烏克蘭而惡化。摩國政府也以俄國無人機侵犯摩國領空、甚至墜落境內為由，決定要關閉俄羅斯之家。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）正帶領國家力拼在2030年之前加入歐盟，她曾指控俄羅斯意圖顛覆她的政府，而俄方則反控說桑杜煽動反俄情緒。

上個月，位於摩爾多瓦東部的聶斯特河沿岸地區（Transdniestria）官員建議，應另成立一個俄羅斯文化中心。此地屬於親俄的分離主義地區。

但摩爾多瓦副總理希韋里（Valeriu Chiveri）表示，若未與俄羅斯簽署新協議，此一建議無法實現。