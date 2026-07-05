中國加強扣押巴拿馬籍船舶後 巴國派團訪中

巴拿馬政府接管香港長和集團在巴拿馬運河兩個港口的經營權後，中國增加扣押巴拿馬籍船舶。巴拿馬政府公布，將派遣國家代表團於16日至18日訪問中國，討論「海上運輸協定」續簽，並就港口國監督展開技術交流，以加強海事領域的合作。

據巴拿馬駐希臘大使館暨總領事館官網，巴拿馬政府2日公布上述訪問中國的安排。公布中提到，此次訪中重申了巴拿馬致力加強全球貿易、推動海上商務、提升航行安全以及實現國家海事能力現代化的承諾。

巴拿馬政府2月公告最高法院的裁定，宣布香港長和集團旗下子公司在巴拿馬運河兩座港口巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權合約無效，巴拿馬海事局已接管港口。

勞氏日報（Lloyd's List）3月報導，中國港口以檢查為由增加扣押巴拿馬籍船舶，並形容北京似乎正在利用港口國監督（PSC）檢查作為施壓手段。

據路透社等外媒報導，美國總統川普1日出席老羅斯福（Theodore Roosevelt）總統圖書館揭幕儀式時提及老羅斯福主導興建的巴拿馬運河，並說美國不會讓中國接管巴拿馬運河。