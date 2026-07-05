聖保羅僑情座談 聚焦台巴交流與僑務發展

巴西聖保羅華僑文教服務中心今天舉行僑情座談，由駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜及僑教中心主任尤正才主持，僑務委員、僑務榮譽職人員及社團代表等約50人出席，共同探討僑務工作與僑社發展。

朱怡靜致詞指出，今年已過半，感謝僑界對各項活動的支持與貢獻。她表示，下半年僑社工作將更加多元精彩，期盼透過座談會集思廣益，凝聚智慧與力量，讓每一場活動都能圓滿成功。她並鼓勵僑胞踴躍提供建言，協助僑務委員在10月返國出席「僑務委員會議」時，將海外心聲帶回台灣，促進僑務服務更臻完善。

僑務委員洪呂麗月、廖仁煌、陳寶玲及林志孟也在會中分享日前陪同僑務委員會委員長徐佳青訪問巴西僑社的情形，肯定僑委會對僑胞的關懷，以及駐處促進巴西主流社會與僑界互動的努力。

座談中，各僑團代表簡介2026年下半年僑教、青年培訓、會員大會及文化講座等規劃。朱怡靜與尤正才則就醫療、文化交流及相關政策進行說明。僑界代表並提出青年參與、僑教推動及台巴交流等建言，討論熱烈。

朱怡靜回應表示，青年與僑教工作將兼顧需求與興趣，研議精進作法；台巴醫療及文化交流方面，今年已有相關活動規劃與執行。她強調，台灣護照享有超過190國免簽證、電子簽證或落地簽證待遇，便利性高，鼓勵僑胞善加利用。

這場座談不僅凝聚僑界共識，也為未來僑務工作注入新動能，展現台灣政府持續關懷海外僑胞的決心。