金正恩視察新艦武器測試 下令2個月內完成服役部署

美國總統川普三日晚間在南達科他州地標「總統山」拉什摩爾山發表演說，為一系列慶祝建國二五○周年的活動揭序。他在該演說指稱，「（伊朗）他們非常想了結（和美國的衝突）；因為我們人好，所以我們給他們放一周假舉行（前伊朗最高領袖哈米尼的）葬禮」。

2026-07-05 00:00