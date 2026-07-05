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金正恩視察新艦武器測試 下令2個月內完成服役部署

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透

北韓官媒今天報導，最高領導人金正恩3日登上海軍新型驅逐艦「姜健號」（Kang Kon），視察戰略巡弋飛彈試射，並檢驗反艦、反潛及防空武器系統。

北韓中央通信社（KCNA）報導，相關測試行動目的在評估這艘新建驅逐艦的整體作戰系統。測試內容包括目標偵測與資訊處理能力、整合火力系統、艦砲、自動火砲及電子戰裝備等。

金正恩先聽取艦艇武器性能評估計畫簡報，隨後觀看戰略巡弋飛彈試射，以及其他武器系統測試。

據報導，金正恩對近期武器研發進展表示肯定，並要求持續提升戰爭威懾力與作戰能力。

他下令相關單位在2個月內完成「姜健號」各項測試，並正式編入海軍服役。

北韓於6月底讓5000噸級驅逐艦「崔賢號」（Choe Hyon）正式服役，並宣布部署同級艦「姜健號」，作為海軍現代化計畫的一環。

金正恩還要求在未來5年內每年打造2艘同級軍艦，並規劃打造1萬噸級大型軍艦。

「姜健號」去年5月在下水儀式中發生側翻事故，之後完成修復。

近年來北韓持續發展海軍戰力，以試圖強化金正恩所謂「武裝力量中最薄弱的軍種」。

金正恩 北韓 巡弋飛彈

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