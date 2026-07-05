川普先後與澤倫斯基、普亭通話 討論烏克蘭局勢

美國總統川普今天趕在北大西洋公約組織峰會下周登場前，分別與烏克蘭總統澤倫斯基以及俄羅斯總統普亭通話，討論烏克蘭衝突議題。俄烏雙方皆證實與川普通過話。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他在美國國慶日這天與總統川普（Donald Trump）通話，並呼籲展現「美國決心」、協助結束俄對烏這場超過4年的戰爭。

澤倫斯基表示，他與川普進行了一次「非常愉快」的對話，討論了前線情勢。他說：「確實有機會結束這場戰爭，而美國決心將具有關鍵意義。」

澤倫斯基表示，雙方同意於下周在土耳其舉行的北約（NATO）峰會期間繼續討論。

澤倫斯基並在談話中，對美國在整個衝突中所提供的協助表達感謝之意，也對所有關心烏克蘭未來、珍視全球自由的「美國善意」表達謝意。

另一方面，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天同樣證實，川普與俄羅斯領導人普亭（Vladimir Putin）進行通話，並說川普提出願協助尋找解決烏克蘭戰爭的方法。

鄂夏柯夫表示，兩位領袖通話近90分鐘，期間，「美國總統再度確認，他準備致力於儘速結束戰鬥，並尋求解決危機的方法」。

他指出，俄方尋求「以政治和外交方式解決衝突，同時兼顧俄羅斯的基本原則」。

鄂夏柯夫指控基輔當局及其歐洲盟友「企圖延長甚至加劇衝突，並對平民發動恐怖主義行動」。他指的是烏克蘭對俄羅斯目標，特別是油品產業相關設施的遠程打擊。

他引述川普的話說，美方代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）將持續居中斡旋，並準備再次訪問莫斯科（Moscow）。

包括川普在內，來自32國的國家元首及代表團預計將出席7日、8日在土耳其首都安卡拉（Ankara）召開的北約峰會。