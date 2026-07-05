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俄烏激戰之際！川普、普亭熱線近90分鐘 通話內容曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭去年8月在阿拉斯加舉行雙邊峰會。路透
美國總統川普與俄羅斯總統普亭去年8月在阿拉斯加舉行雙邊峰會。路透

路透報導，北約峰會7日在土耳其舉行前夕，美國總統川普俄羅斯總統普亭4日進行通話，討論烏克蘭與伊朗局勢。俄方稱，川普表示願意協助找到解方、結束烏克蘭戰爭；普亭並在通話中祝賀美國獨立250周年。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示：「兩位總統自然談及烏克蘭和解議題，還有川普即將於7月7日至8日出席在土耳其舉行的北約峰會。美國總統重申，他願意協助迅速結束敵對行動，並尋求克服危機的解決方案。」

鄂夏柯夫表示，白宮特使威科夫與川普女婿庫許納將持續斡旋停戰，並準備在方便時間前往莫斯科。他說：「俄方強調，偏好以政治與外交方式解決衝突，同時須考量俄羅斯的根本立場。」

根據鄂夏柯夫，普亭在通話中向川普說明目前戰場情勢，雙普「強調保持聯繫的重要性，包括在軍事政治與經濟議題上」；且另外談到伊朗局勢。

這通電話持續85分鐘，雙普上次通話是6月川普80歲生日之際。

俄烏正值激戰，俄軍2日對基輔發動今年迄今最猛烈空襲之一、造成基輔30人死亡，持續支持烏克蘭防衛將是北約峰會的焦點。普亭6月底首度承認，烏克蘭無人機技術進步，加上最近一連串攻擊，俄國面臨燃料短缺。

與此同時，烏克蘭已擴大對俄國境內無人機與飛彈攻擊的射程與強度，今年迄今已使全球面積最大的俄國近半數地區發布警報。基輔也加強攻擊俄羅斯煉油廠，迫使設施停擺並造成汽油短缺。

在伊朗戰爭影響下，美國斡旋俄烏停戰談判陷入停滯，這場戰爭如今已進入第5年。

克里姆林宮發言人佩斯科夫3日說，普亭同日視察俄軍部隊時召開軍事會議，宣布俄國已控制全部的盧甘斯克，並在頓內次克取得重大進展。對此，烏克蘭總參謀部4日否認屬實。

普亭 川普 俄羅斯 烏克蘭

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