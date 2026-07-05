王毅到訪桂民海成焦點 瑞典外長：中方指健康無虞

中國外長王毅的北歐行4日到訪瑞典，雖然官方定調會議重點在於貿易與安全問題，但瑞典公民桂民海的行蹤與健康，成為各界關心的焦點，瑞典外長在會後告訴媒體，中方透露桂民海健康無虞，瑞典會繼續努力促成他的釋放。

中國外長王毅4日到訪瑞典，與外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）和總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會面。上一次有中國外長到訪瑞典是22年前的李肇星。

瑞典外交部在1日發表新聞稿表示，王毅這次到訪，雙方將就貿易、安全政治與雙邊利益相關的議題進行商議，歐盟與中國貿易關係也是議程中的重點。

然而，還在中國坐牢、不知下落的瑞典公民桂民海何時才能重獲自由，成了輿論關心的焦點。

無國界記者組織（RSF）瑞典分會3日發表聲明，要求中國即刻釋放桂民海，並表示桂民海是唯一一個因為言論自由在中國受到監禁的歐盟公民。

發言人拉森（Erik Larsson）表示，希望瑞典政府趁此機會向中國提出身為出版人也是瑞典公民的桂民海遭受違法對待的問題。

Angela Gui於3日瑞典快報（Expressen）發表文章，要求王毅交代她父親的下落。她表示，從2018年起就沒有父親的音訊，她與瑞典外交部都不知道桂民海人被關押在哪裡，對他的健康狀況也毫無了解，甚至從沒看過桂民海的判決書。

她批評，瑞典政府近期多方嘗試改善與中國的關係，外長斯典尼嘉德甚至在2025年訪問北京，但這些舉措並沒有讓桂民海的獲釋有所進展。

瑞典通訊社（TT）報導，瑞典國家中國問題研究中心（Swedish National China Centre）主任葉必揚（Björn Jerdén）表示，外界無法得知，目前是否存在讓桂民海獲釋的可能性。

他說，瑞典過去多次提出這個問題，看來並未產生效果，但持續提出仍十分重要。桂民海是瑞典公民，儘管中國不承認其瑞典國籍，對任何一屆瑞典政府來說，設法解決這個問題都是一項基本責任。

外長斯典尼嘉德在與王毅會面後對包括瑞典電視台（SVT）在內的媒體表示，她在會中對王毅很明確的表示希望桂民海獲得釋放，並表明瑞典會盡其所能、盡快促成這件事發生。

她表示，王毅在這個議題上有不同的看法，雖然意見相左，還是很樂見能與中方進行對話。她對瑞典電視台說，中方透露，桂民海健康狀況良好。

長期聲援桂民海的記者、倡議者巴克席（Kurdo Baksi）對中央社表示，他很難相信斯典尼嘉德的說詞，在中方沒有讓外界見到桂民海的狀況下，他不會相信中國外交官的說法。

香港銅鑼灣書店的股東，同時也是瑞典公民的桂民海2015年在泰國失蹤，幾個月後出現在中國，以交通肇事罪被判刑2年。

桂民海刑滿釋放後，在2018年瑞典外交官陪同搭火車赴北京就醫途中被中國便衣警員強行帶走；2020年中國法院在未公開審理、也沒有律師代理的情況下，以「為境外非法提供情報罪」判處桂民海有期徒刑10年。