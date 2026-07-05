防烏無人機打擊 普亭：俄須更多「安全區」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭警告烏克蘭，任何恐怖攻擊都只會導致俄方在邊境建立更深的安全區。歐新社
俄羅斯總統普亭警告烏克蘭，任何恐怖攻擊都只會導致俄方在邊境建立更深的安全區。歐新社

克里姆林宮發言人佩斯科夫三日說，俄羅斯總統普亭同日在視察俄軍部隊時召開軍事會議，宣布俄國已控制全部的盧甘斯克，並在頓內次克取得重大進展。對此，烏克蘭總參謀部四日否認屬實。

普亭指稱，俄國已控制頓內次克的工業中心及交通樞紐康斯坦丁諾夫卡，由於烏軍在包括康斯坦丁諾夫卡的三地布置一個防禦體系，故控制康斯坦丁諾夫卡是攻破此一體系重要的第一步。他也稱讚奪占該地是一項重要的戰略成果。

烏東的盧甘斯克和頓內次克組成頓巴斯地區。普亭與美國總統川普去年八月在美國阿拉斯加舉行「雙普會」後，提出俄烏終戰方案，其核心就是要基輔放棄烏東工業區頓巴斯。紐約時報此前報導，頓巴斯居民傳統上講俄語，在文化認同上也較傾向俄羅斯。自俄國二○一四年從烏克蘭兼併克里米亞半島以來，普亭就一直企圖控制頓巴斯。

普亭指出，鑒於烏克蘭持續深入且加強攻擊俄國的平民及民用基礎設施，尤其對俄國的石油業，故俄軍必須建立更多「安全區」因應這些遠程攻擊。

對總統澤倫斯基等烏克蘭領導高層多次宣稱，烏克蘭武裝部隊在俄烏戰場有所斬獲、「收復部分失土」，普亭三日則駁斥為「成功的認知作戰」。

俄國第二大城聖彼得堡和附近的列寧格勒地區，四日徹夜籠罩在烏克蘭發動的一波大規模無人機攻擊，聖、列兩地的維索次克港與石油基礎設施都受到攻擊。該港濱波羅的海，進出口石油、穀物、煤及液化天然氣（ＬＮＧ）。

澤倫斯基四日在社媒ＴＧ表示，該港石油基礎設施的獲利，讓俄國得以繼續從事這場戰爭；烏克蘭也攻擊鄰近聖彼得堡的克隆斯塔一座俄國重要海軍基地。

普亭 俄國 俄羅斯

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