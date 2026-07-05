前伊朗最高領袖哈米尼葬禮 未見穆吉塔巴

伊朗國營電視台報導，二月底在以色列與美國空襲下身亡的前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式自四日起正式展開，為期六天。伊朗當局預估，僅在首都德黑蘭，自四至六日將有一五○○萬至兩千萬人次參加。有前來悼念的伊朗人對路透說，這是伊美間的血海深仇，「我們勢必會復仇」。

也有前來悼念的伊朗人說，「我們跟美國的關係永遠都不會好」，而四日也是美國國慶日。二月底美以伊戰爭開打，當天以美聯手對哈米尼實施「斬首行動」，除了他，包括他身邊年僅十四個月大的孫女等幾位哈米尼家人也同時被炸死。

因此首都德黑蘭市中心大莫薩拉清真寺內停放的靈柩，不只他的遺體，還有他的孫女、女婿、女兒和次子穆吉塔巴妻子。三月繼任最高領袖的穆吉塔巴，至今未公開現身。該清真寺四日對外開放瞻仰悼念。

伊朗及鄰國伊拉克境內多地都會有為哈米尼送葬的隊伍，德黑蘭街頭可見荷槍實彈的維安人員巡邏，接近該清真寺就必須通過嚴格安檢，該清真寺半徑一公里多的範圍內禁止車輛行駛；也有志工在酷暑下對人群灑水降溫與提供食物及飲水的攤位；伊朗民航當局宣布，六日將關閉德黑蘭領空。

這將是自一九八九年前最高領袖何梅尼葬禮以來，伊朗規模最大的公眾活動。這也是伊朗一九七九年伊斯蘭革命以來，第二位過世的最高領袖。哈米尼的靈柩將停放至六日，七日移靈至伊朗聖城科姆，八日轉往伊拉克幾個伊斯蘭教什葉派聖城，九日在哈米尼故鄉、伊朗東北部的麥什赫德下葬。

巴基斯坦總理夏立夫、代表俄國總統普亭的聯邦安全會議副主席麥維德夫與中國大陸全國人大常委會副委員長何維出席，以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯、黎巴嫩真主黨和阿富汗塔利班政府的代表出席。