酷暑攪亂美多地國慶活動

聯合報／ 記者胡玉立、編譯茅毅／綜合報導
即使天氣酷熱，仍擋不住不少民眾參加國慶系列活動。路透
即使天氣酷熱，仍擋不住不少民眾參加國慶系列活動。路透

美國慶祝建國二五○周年的活動在酷暑下進行。受極端高溫影響，賓州費城原定三日登場的美國國慶遊行取消，華府部分國慶活動也一度中斷。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日報導，包含華府的美東多地同日打破史上七月三日的最高溫紀錄。華府同日氣溫飆至華氏一○二度（攝氏約卅八點八九度），打破一八七二年創下的華氏一○一度（攝氏約卅八點三三度）紀錄。

費城因此取消原定三日舉行的「向獨立致敬遊行」，這原本可望是今年規模最大的美國國慶活動之一。連日來在華府國家廣場舉行的「美國州際博覽會」三日一度關閉，當時有兩百多名遊客正排隊等候搭摩天輪；該博覽會也是一系列國慶活動的一環。

華府則有數個郊區因酷熱而取消或延後施放煙火。美國國家氣象局（ＮＷＳ）對中西部、大西洋沿岸與東北部大部分地區發布極端高溫預警，範圍從堪薩斯州東部到緬因州南部，包含聖路易斯、印第安納波利斯、巴爾的摩、費城、紐約及波士頓等地。鑒於高溫恐使鐵軌變形，美國鐵路公司因此停駛東北部部分地區的列車。

紐約市時報廣場三日午夜舉行水晶球的降球儀式，盛大程度堪比跨年晚會。

除了三日晚間在南達科他州的「總統山」，美國總統川普四日晚間也會在華府國家廣場發表演說。法新社報導，這會是一場大型、選舉造勢活動式的政治集會。

四日還有美國空軍雷鳥飛行特技小組Ｆ｜１６戰機飛越華府上空，和川普宣稱將是全球規模空前的煙火秀。華府當晚舉行的音樂會是國慶日傳統活動之一，預定當晚七時開放入場，比過去晚一小時。

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