中國否認貿易失衡與援俄 丹麥外長籲歐盟團結應對

中國外長王毅2日訪問丹麥與外長拉斯穆森會面，會後拉斯穆森接受丹麥政治報專訪表示，會談中曾提及中歐貿易嚴重失衡與在俄烏戰爭支持俄國的議題，中方否認其責任，拉斯穆森呼籲歐盟27國必須團結一致，才能具備與中國對話的條件。

拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在王毅到達前舉行小型記者會。他表示，中國支援俄國在烏克蘭的戰爭，破壞自身在歐洲的名聲，影響中國利益；中歐雙邊貿易嚴重失衡，歐盟已在討論新的制裁方式，有必要讓王毅在這趟北歐行不斷聽到這個訊息。

這些消息中國官方會後新聞稿與中方報導中完全沒有提及，拉斯穆森在3日接受丹麥政治報（Politiken）專訪表示，他在會議中對中國的態度相當直接，他相信中方都聽到了，雙方進行了有建設性的對話。

他表示，會議中王毅對中歐貿易嚴重失衡的態度大致不變，認為貿易失衡並非中國的責任，而是歐盟的公司未能生產足夠的產品讓中國市場購買。

他說，王毅在會中也否認在俄烏戰爭中提供俄羅斯武器與設備的指控，若真有此事也是因為中國幾百萬的公司中少數的「害群之馬」所為。

他表示，雖然雙方都知道事情沒有這麼單純，但這是中國官方的立場，他們不喜歡聽到這樣的指控。

拉斯穆森認同，中國支持俄羅斯的根本原因在於中國不希望俄國在烏克蘭戰爭中落敗，因為對中方來說，一旦俄羅斯戰敗，全球權力平衡將會朝有利於西方的方向傾斜。

拉斯穆森表示，歐盟正在商討新的制裁，過去面臨最大的挑戰可能是不能團結一致，他認為有些國家難免優先考量自身利益，但歐盟對中國的利益越來越一致，若中國官員走訪27個國家，聽到27種不同的訊息，那恐怕會白費工夫。

他認為歐盟必須團結一致，並展現手中有力的貿易工具，才能有與中國對話的條件。

丹麥通訊社（Ritzau）報導，王毅的丹麥行受到法輪功與西藏支持者的抗議，在中國大使館外的抗議者還受到中方阻撓。