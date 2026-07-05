歐盟警告北京 貿易談判須見效

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩日前對中國大陸發出警告稱，雙方即將展開的貿易談判必須取得實質成果。她並重申，歐盟已準備好採取行動，以解決與北京之間嚴重的貿易失衡問題。

大陸商務部二日宣布，中歐將於今年秋天舉行貿易投資磋商機制第二次部長級會議。中方已正式邀請歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇屆時訪問中國。

綜合法新社等外媒報導，范德賴恩三日在愛爾蘭科克市時，對媒體指出，「中歐對話也必須取得成果」。

她表示，歐盟在談判時的態度必須非常明確，要提出包括「經補貼後產能過剩的中國商品湧入我們的市場以及我們的企業對中國市場准入不足」等議題。

范德賴恩也指出，「我們不希望在我們的市場再看到因補貼造成的不公平競爭情況」。

范德賴恩警告，若看不到任何改變，歐盟做好準備採取行動，「我們基本已為所有情況做好準備，檯面上已擺著所有工具，我們也在探討其他必要可能性」。

歐盟去年對中國貿易逆差達約三千六百億歐元。大陸商務部長王文濤六月廿九日與塞夫柯維奇共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。雙方正式成立中歐貿易投資磋商機制，下設四個工作組。