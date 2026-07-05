中日科研船 互闖海域掀角力

日本共同社報導，據日本第十一管區海上保安總部（那霸）稱，七月三日上午十一點十五分左右，在沖繩縣久米島近海專屬經濟區（ＥＥＺ）發現中國海洋調查船將類似線纜的物體投入海中。自三月三十日以來，中國船在日本ＥＥＺ內接連進行疑似是海洋科考的罕見行動。

報導稱，久米島位在那霸西方約九十公里處，面積六十三平方公里，現有約居民近七千人。發現中國調查船的地點是久米島以西約一○九公里的海域。海保認為這是在進行未獲日方同意的海洋科考，巡邏船透過無線電要求其停止作業。報導只提及日巡邏船要求其停止作業，並無下文，似顯示未能促其真地停止作業並離開。

共同社前一天剛報導一則情況完全相反的事件，即日本測量船遭中方海警船制止，日方還為此向中方提出外交抗議。兩者是否有因果關係耐人尋味。

日本海上保安廳二日透露，在沖繩縣魚釣島西北偏北約八十公里的專屬經濟區（ＥＥＺ）內開展調查活動的測量船「光洋」號被中國海警局船隻反覆要求停止作業。日本政府已透過外交管道向中方提出抗議。中國海警局連續兩天要求日方停止調查。

報導中所稱的沖繩縣魚釣島就是大陸稱為釣魚島、台灣稱為釣魚台的島嶼，亦即釣魚台列嶼中的主島。

報導稱，據海保透露，「光洋號」當時正在進行與大陸架相關的基礎性海底調查，一日下午四點二十分左右，中共海警船透過無線電聯繫日方要求其離開。該要求一直持續到晚上八點半左右。「光洋」號回應稱「正在進行依據國際法的正當調查活動」，並繼續實施調查。

另外，該報導還提及，中共海警六月三十日也曾要求海保測量船「拓洋號」停止在ＥＥＺ內的調查。海保測量船被中國海警要求停止調查的情況在二○一○年和二○一二年也曾出現過。

兩種不同的情境顯示，中日雙方都在對方認定的專屬經濟區海域內進行科考或測量，並且都不理會對方海警或保安船隻的廣播驅趕。而中方船隻在久米島西側海域進行科考，是否是為了回應日方前一天在釣魚台附近海域進行測量作業，讓日方收斂這類行為，則不得而知。