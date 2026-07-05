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國慶演說 川普指共產主義威脅再現

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普三日晚間在南達科他州拉什摩爾山發表國慶演說，出場時跳他的招牌舞步。路透
美國總統川普三日晚間在南達科他州拉什摩爾山發表國慶演說，出場時跳他的招牌舞步。路透

美國總統川普三日晚間在南達科他州地標「總統山」拉什摩爾山發表演說，為一系列慶祝建國二五○周年的活動揭序。他在該演說指稱，「（伊朗）他們非常想了結（和美國的衝突）；因為我們人好，所以我們給他們放一周假舉行（前伊朗最高領袖哈米尼的）葬禮」。

總統山刻有美國四位前總統：國父華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯的巨型花崗岩頭像。

川普還在此一約半小時的演說指稱，「我們一天內就擊敗委內瑞拉，也狠狠痛擊伊朗」。他是指一月下令美軍特種部隊入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛夫婦。

在涉及美國國內的部分，川普聲稱，「當迎接這個偉大的周年紀念日時，我們看到美國的國家認同又遭攻擊；在我們那一代對抗共產主義威脅且贏得冷戰後，如今共產主義的威脅又在我們國內捲土重來」。

川普也聲稱，「近年有股無法否認的力量，企圖改變（美國）非凡的特質，想磨滅我們的美國精神，讓我們與自己的歷史疏離，甚至令人無法回答『身為美國人到底代表什麼？』的問題」。

包括第一任與去年一月回任以來均採取嚴格移民政策的川普還在該演說表明，「你不必在（美國）這裡出生，但必須熱愛我們打造的一切，也必須熱愛我們的國家；包括一些新來美國的人，他們抱持跟我們的生活方式及巨大成就相反的理念」。

川普將共產主義比作九一一恐攻，也是「美國憲法的敵人」、「一七七六年七月四日的敵人」和「美國的敵人」。

在民主黨的反建制左派於黨內初選及地方選舉大有斬獲下，例如去年十一月當選紐約市長的曼達尼，川普在十一月期中選舉前，頻頻將左派勢力形容為共產主義者橫行，對美國構成重大威脅。

川普自豪說，「蒙上帝恩典，美國是史上最成功、成就最高且最卓越的國家；史上從未有像美國這樣的國家；能擔任各位的總統，是我的榮幸」。

川普 伊朗 林肯

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