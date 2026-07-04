快訊

政策被罵爆改了！食藥署宣布 致癌油比率逾2成產品、調和油6日午夜前預防性下架

唱到一半落淚…吳宗憲獨居罕見認「愛情自由」 獻唱憶黃大煒

聽新聞
0:00 / 0:00

英相施凱爾提醒繼任者 花在國際事務時間不可比他少

中央社／ 倫敦4日綜合外電報導
即將卸任的英國首相施凱爾表示，無論未來誰接任首相，投注在國際危機和外交上的時間都必須和他一樣多。 歐新社
即將卸任的英國首相施凱爾表示，無論未來誰接任首相，投注在國際危機和外交上的時間都必須和他一樣多。 歐新社

即將卸任的英國首相施凱爾表示，無論未來誰接任首相，投注在國際危機和外交上的時間都必須和他一樣多。顯然他不認同外界認為下一位英國領導人或許可將更多重心放在國內議題。

路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）6月宣布將下台，距離上任僅2年。他面臨一些反對者批評他花太多時間處理外交事務。

施凱爾的最可能接班人、最近當選國會議員的大曼徹斯特（Greater Manchester）前市長柏南（AndyBurnham）已承諾，若當上首相，將把焦點放在生活水準、住房和基礎建設等國內優先事務，並將把更多權力下放地方。

不過，施凱爾昨天接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，英國正面臨越來越動盪的世界，外交和內政無法切割。

他說：「人們常在討論，處理國際事務和處理國內事務，什麼是兩者間正確的平衡？（但）它們是同一件事。」

當施凱爾被問到，英國首相花在外交上的時間可否比他少，他回答：「不，我不認為這是可能的。」

施凱爾今天另在社群媒體平台X發表1部標題為「與凱爾同行」（With Keir）的短片，捍衛他在首相任內對國際事務的關注度。

施凱爾在片中說，英國已經恢復其全球地位。他並將英國對烏克蘭的支持及參與國際聯盟列入他的主要政績。

另一方面，施凱爾也指出一些他的主要國內政績，包括穩定經濟、減少兒童貧窮及改善國民保健署（National Health Service）。

英國 施凱爾

延伸閱讀

好讀周報／英國首相不好當！10年6位下台…施凱爾請辭 學者點深層結構問題

英國當年強制未婚媽媽交出幼兒 英相代表國家道歉

辛翠玲／脫歐十年：英國政治變與不變

北約峰會充滿不確定 川普再抱怨美國花最多錢

相關新聞

英相施凱爾提醒繼任者 花在國際事務時間不可比他少

即將卸任的英國首相施凱爾表示，無論未來誰接任首相，投注在國際危機和外交上的時間都必須和他一樣多。顯然他不認同外界認為下一...

馬利多地爆叛亂攻擊！傳出4次巨大爆炸 軍政府面臨最新威脅

馬利軍方表示，叛亂分子今天凌晨對5處地點展開攻擊，包括北部一座駐有政府軍和俄羅斯戰士的城鎮，以及首都巴馬科南方一座城鎮，...

中東衝突能源短缺 莫迪嘆「21世紀最大危機」：印度靠政策外交克服

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天說，中東衝突造成的全球能源短缺是21世紀最大的能源危機，並稱印度靠著外交努...

街上都是屍體…委內瑞拉強震罹難增至2645人 數千人仍下落不明

根據今天公布的官方數據，委內瑞拉兩起毀滅性地震造成的死亡人數已經增至2645人，另有超過1萬2600人受傷。據報仍有數千...

俄求職網站徵才操作無人機 強調「免經驗」…月薪曝光

俄羅斯為防範烏克蘭無人機持續襲擊首都莫斯科，近日在國內最大的求職網站「獵人頭」（HeadHunter）公開招募無人機操作員，徵才內容強調「免經驗」，開出月薪15萬盧布（約2000美元），低於莫斯科平均月薪20萬盧布（約2600美元），希望擴充首都防空與監視人力。

日本下調消費稅前景不明 專家估效果僅有1年多

日本跨黨派會議原定在6月彙整下調食品消費稅的意見後，由日相高市早苗定奪，但中期彙整方案引發朝野質疑，加上日本國會陷入空轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。