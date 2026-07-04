馬利多地爆叛亂攻擊！傳出4次巨大爆炸 軍政府面臨最新威脅

馬利軍方表示，叛亂分子今天凌晨對5處地點展開攻擊，包括北部一座駐有政府軍和俄羅斯戰士的城鎮，以及首都巴馬科南方一座城鎮，為這個西非內陸國家領導階層帶來最新威脅。

路透社報導，軍方透過國營電視台和官方社群媒體發布聲明指出，遭到攻擊的城市與城鎮包括北部的阿內非斯（Anefis）和阿古霍克（Aguelhoc）、中部的加奧（Gao）和塞瓦雷（Sevare），以及南部的肯尼奧羅巴（Kenioroba）。聲明強調，目前「持續在監控局勢」。

圖阿雷格族（Tuareg）為首的叛軍組織阿扎瓦德解放戰線（Azawad Liberation Front, FLA）發言人表示，該組織參與今天的攻擊行動。

該組織4月也曾聯手蓋達組織（al Qaeda）的區域附隨組織支持伊斯蘭與穆斯林（Jama'at Nusrat al-Islamwal Muslimin, JNIM）發動重大協同攻擊，襲擊首都巴馬科（Bamako）的機場，造成國防部長遇害。

JNIM沒有立即宣稱對這次攻擊負責。

FLA發言人拉馬達內（Mohamed ElmaouloudRamadane）表示，其武裝分子已經進入位在東北部奇達（Kidal）地區的阿內非斯。自從4月攻擊事件後，政府軍和俄羅斯部隊就對當地進行部署，他們先前曾被逐出戰略重鎮奇達。

路透社無法獨立查證拉馬達內的說法。

加奧一名地方官員表示，針對軍營的槍擊和火箭攻擊從拂曉前開始持續發生，攻擊由誰所為暫不得而知。

塞瓦雷一位居民向路透社指出，清晨持續傳出槍響，上午8時左右城西傳出4次巨大爆炸，隨後局勢恢復平靜。

肯尼奧羅巴設有監禁反對派人士的監獄，目前不清楚該設施是否遭到波及。

政府發言人沒有立即回應置評請求。

這波攻擊凸顯於2020年及2021年發動政變而掌權的馬利軍政府領袖未能兌現提升安全的承諾。