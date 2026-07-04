中東衝突能源短缺 莫迪嘆「21世紀最大危機」：印度靠政策外交克服

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天說，中東衝突造成的全球能源短缺是21世紀最大的能源危機，並稱印度靠著外交努力、政策干預、戰略規劃，已經成功克服。

莫迪今天為印度拉吉斯坦邦（Rajasthan）一座煉油廠揭幕後表示，中東衝突讓世界陷入動盪，幾個主要經濟體正努力因應前所未有的危機，但他強調，在政府迅速做出決策並應對後，印度基本上未受太大影響。

印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，莫迪表示，印度在各個環節都做出正確的決定，除及時評估危機，並制定有效戰略，還發揮了外交實力來因應挑戰，「印度克服了21世紀最大的能源危機」。

莫迪提到，儘管有人趁機在危機期間忙著散佈謠言、製造恐慌，但印度政府仍持續努力，確保能源能夠不間斷。他說，印度政府努力的範圍之大、展現出的耐力之強，以及期間採取的政策和外交干預措施，「都足以載入史冊」。

今日印度（India Today）也報導，莫迪表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，險些在印度引發重大能源危機，但國家準備充分，並經外交斡旋因應，最終避免了危機發生。

莫迪說：「我們與其他國家的外交關係，幫助我們克服了危機，那段期間印度的外交展現了實力。」他補充說，印度成功從近40個國家獲得燃料。

莫迪指出，即便全球供應鏈面臨壓力，但印度國內的液化石油氣（LPG）供應並未中斷，商用桶裝液化石油氣價格近期已大幅下調，減輕了企業的負擔，並強調印度政府僅花了7天，就控制住液化石油氣供應危機。

他還提到，印度相關公營企業那段期間承受超過7500億盧比（約新台幣2515億元）的損失，在政府承擔財政負荷下，消費者才能免受全球燃料價格飆升的影響。

莫迪指出，拉吉斯坦邦這座煉油廠是印度邁向能源自給自足的重要里程碑。