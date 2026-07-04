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街上都是屍體…委內瑞拉強震罹難增至2645人 數千人仍下落不明

中央社／ 卡拉卡斯3日綜合外電報導
根據今天公布的官方數據，委內瑞拉兩起毀滅性地震造成的死亡人數已經增至2645人，另有超過1萬2600人受傷。 法新社
根據今天公布的官方數據，委內瑞拉兩起毀滅性地震造成的死亡人數已經增至2645人，另有超過1萬2600人受傷。 法新社

根據今天公布的官方數據，委內瑞拉兩起毀滅性地震造成的死亡人數已經增至2645人，另有超過1萬2600人受傷。據報仍有數千人下落不明。

法新社報導，6月24日強震導致數十棟公寓大樓倒塌，大部分位在首都卡拉卡斯以北重災區的沿海拉圭拉州（La Guaira）。

規模7.2和7.5兩起強震重創拉圭拉州，數以千計災民湧入各處臨時醫療中心尋求協助，當地醫療體系無力負荷。一間麥當勞餐廳（McDonald's）被改成臨時診療站，天花板懸掛著4袋點滴。

33歲救災志工、外科醫生費蓋羅亞（KarlysFigueroa）表示，位在卡拉巴勒達（Caraballeda）的該診療站湧入數十名出現「高血壓急症、焦慮症發作和腹瀉症狀」的民眾。這裡已經成為臨時野戰醫院，設有檢傷分類、藥局、儲藏區，以及心理諮商和動物救援空間。

本來供應漢堡的櫃台，現在改發民眾捐贈的玉米餅和三明治；冰淇淋區則變成獲救動物收容所。像費蓋羅亞一樣在此照護災民的醫生有超過30位。

另外，卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）的巴士站也變成臨時醫療中心，累計已經收治近4000人。受傷民眾本來只能送往兩家醫院，但在此一拉丁美洲最慘重震災之一發生數小時後，這兩家醫院即人滿為患。

在巴士站醫療中心協助的婦產科醫生皮諾（MariaJose Pino）憶述：「那畫面太可怕，街上都是屍體，太平間無法負荷，遺體只能擺在外面，已經開始腐敗…我覺得不管自己做了什麼，都好像什麼也沒做般的遠遠不夠，醫護人力嚴重不足，也沒有足夠外援。」

拉圭拉州超過150棟建物全毀，災民收容中心人滿為患，聯合國表示，爆發疫情的風險正與日俱增。醫師歐萊索拉（Antonio Olaizola）說，近日收治不少腹瀉、痢疾、腹痛、噁心嘔吐患者，代表爆發傳染病的警訊已經響起。

地震 委內瑞拉 強震

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