俄烏戰爭光纖無人機發展受矚 俄中合作增威脅

俄烏戰爭大量運用無人系統，近一年多以來，發展格外受關注的項目包括對敵方電子作戰（EW）具免疫力的光纖無人機。中國掌握全球逾6成光纖產能，與俄羅斯在光纖無人機領域的合作同時挑戰歐洲和印太區域安全。

一份供北大西洋公約組織（NATO）成員國內部參考的調查報告顯示，自從去年4至5月俄羅斯境內唯一具量產能力的光纖生產商Optic Fiber Systems廠房遭烏克蘭空襲重創、短期內難以恢復後，俄羅斯對中國相關產品的依賴急速升高。

對北約及其在印太區域的夥伴而言，俄中在相關領域合作，令人擔憂的不僅是中方供應俄方侵略烏克蘭所需資源，還有俄方與中方分享無人機實戰經驗和技術。

公開資料顯示，共軍去年即開始測試先進光纖無人機的效能和如何與其他作戰系統有效整合，同時融入俄烏戰爭提供的教訓。

光纖無人機以一條極細、極輕巧的光纖線與操作器直接相連，這讓它不需依賴、也不會產生無線電波，敵方因此無法實施電磁干擾、難以及時偵測攔截，也難以溯源標定操作人員位置。

此外，光纖無人機的資料傳輸，無論在畫面品質、訊號傳送的穩定度或即時性，皆具顯著優勢。

根據中央社取得由烏克蘭智庫「國防改革中心」（CDR）撰寫的報告，俄羅斯是在庫斯克州（Kursk）戰場開始大幅增加對光纖無人機的運用。

烏克蘭於2024年8月攻入俄羅斯庫斯克州，2025年3月被迫撤退。烏軍苦撐7個月之後仍未能守住在庫斯克州占領的大片土地，一大關鍵即是俄方率先部署光纖無人機。

光纖無人機讓烏克蘭在庫斯克州損失數量可觀的戰車、運輸車等軍用車輛，總數比俄方的損耗多出25%。烏軍補給線同樣遭遇來自俄軍光纖無人機的嚴峻挑戰。

庫斯克戰役後，俄軍加速擴大部署第一人稱視角（FPV）光纖自殺無人機。去年7月，光纖無人機在俄軍FPV無人系統的占比估計不超過20%；今年初，在俄烏戰爭部分前線地帶，這個占比已高達60%。

光纖無人機在2024年快速崛起時，仍屬具實驗性質的無人機類型，且拖曳著一條光纖線，讓它們乍看之下不太「酷炫」。然而，來到2025年，「如何有效反制光纖無人機」已成為北約的科技創新重點投資項目。北約表明，光纖無人機「已在戰術層次迅速改變戰場樣態」。

對一般民眾而言，光纖無人機不僅是安全威脅，其在飛行過程中釋放並遺留的大量光纖線，更讓部分城鎮看起來猶如被光纖線層層「網羅」。

儘管自去年中以來，烏克蘭試圖急起直追、超越俄方在光纖無人機的發展，烏克蘭軍方評估，俄軍依然在產量和部署規模方面具有優勢。

俄方同時試圖延伸光纖無人機的有效作戰範圍。去年11月，時任烏克蘭數位轉型部長暨第一副總理、現任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）公開指出，俄軍光纖無人機的有效作戰範圍已可達50公里，超越常見的20公里。

俄羅斯能在光纖無人機的產量和作戰半徑享有優勢，與中國的合作是重要因素。

根據調查，俄羅斯多年來在光纖領域高度仰賴外國企業提供的技術、設備和原物料；雖然至少自2018年起，俄羅斯官方和產業界曾陸續採取措施發展「國有國造」，但仍持續面臨產能不足、技術鏈不完整且不成熟、原物料仰賴進口等挑戰，特別是在石英預製棒（所謂的光纖母棒）的生產。

2022年全面侵略烏克蘭後，俄羅斯遭遇國際制裁，原本在光纖領域的主要合作夥伴，包括來自日本等國家的企業陸續斷供，俄羅斯轉而日益仰賴中國。

根據北京郵電大學（BUPT）一項研究並比對各項國際數據，俄羅斯去年採購或消耗的光纖量約占全球年產量的10.5%，而在此之前，俄羅斯的光纖採購量從未超過全球年產量1%，甚至在2024年也僅占全球年產量的0.8%。

去年全球光纖總產量估計為5億6800萬公里，俄方採購量約為5980萬公里。其中，中方掌握全球逾6成產能。

俄羅斯的光纖採購量急速上升，除了反映光纖無人機的戰場角色日益吃重、俄廠Optic Fiber Systems遇烏克蘭空襲後仍未恢復產能之外，CDR指出，這也顯示中國在對其他國家限制出口之際，為俄羅斯的無人機發展大開方便之門。

調查顯示，中國企業廣泛參與俄羅斯的光纖無人機供應鏈，涵蓋原物料、零組件和設備。CDR報告點名數家中國企業。

根據報告，俄中雙方更進一步成立合資企業，以光纖無人機及相關產品為業務發展重點。

中國有能力協助俄羅斯提升光纖無人機的飛行速度、靈活度和韌性，而作為回報，歐洲安全事務圈消息人士表示，俄方向中方分享實戰教訓。