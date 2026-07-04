日本下調消費稅前景不明 專家估效果僅有1年多

日本跨黨派會議原定在6月彙整下調食品消費稅的意見後，由日相高市早苗定奪，但中期彙整方案引發朝野質疑，加上日本國會陷入空轉，日媒分析，高市政府力拚的減稅前景不明。

時事通信社今天報導，擔任日本跨黨派「社會保障國民會議」主席的自民黨稅制調查會長小野寺五典，上月中旬提出的中期彙整方案計劃在2027年4月起的兩年內，將食品飲料消費稅率從8%調降至1%。

而下調至1%的稅收會當作「與所得掛鉤的精準補貼措施」的財源，並解釋這項政策為食品消費稅「形同歸零」。中期彙整方案明確記載，這項補貼措施預計2029年度正式實施。

不過，國民民主黨代表代行古川元久主張「1%的方案，至今幾乎沒被討論」；中道改革聯合副代表赤羽一嘉則表示「不反對減稅，但是這會變成2年後出現大幅加稅的情況」，要求食品消費稅永久歸零；「未來團隊」政調會長古川則主張，「消費減稅對於經濟衝擊很大，不應該這麼做」。

報導指出，在野黨普遍持反對意見，且討論沒有交集，再加上朝野在國會對立，使法案審議陷入停擺，進而造成上月26日沒開成最後的「社會保障國民會議」，原定於6月底前彙整的結論也隨之難產。

此外，執政黨內對於這項中期彙整方案也有意見。自民黨相繼有人主張，應該遵守在2月眾議院大選的打出「消費稅率歸零」的承諾，只不過這項政策必須填補每年5兆日圓規模的財源，仍沒有著落。自民黨內也有意見認為，這會引發財政惡化的疑慮，不認同減稅政策。

而自民黨稅制調查會方面，前經濟產業大臣小淵優子已提出辭去非正式幹部會議成員的職務，報導解讀，這顯示黨內對立延燒。

日本經濟相關部會的幹部則透露，「若沒在夏季前敲定的話，會來不及」，並估計配合日本業者調整收銀系統，日本秋季召集的臨時國會必須通過相關法案，才能來得及於明年4月下調食品消費稅。

「日本經濟新聞」報導，日本第一生命資產運用經濟研究所首席經濟學家熊野英生試算，食品消費稅率從目前的8%降至1%，扣除外食的食品價格，會較前一年下降約7%。不過以食品價格2022年以來以年均增加5.8%估算，減稅效果大約會在1年3個月左右消失。