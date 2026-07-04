川普又怨花大錢「北約沒挺我們」

北約（ＮＡＴＯ）峰會下周在土耳其安卡拉登場。美國總統川普二日在真實社群發文，再度表達他對盟邦的不滿。他稱，美國花最多錢保護北約，卻沒獲得任何好處，美國與北約關係並不對等、互惠，這是單向的關係，「他們根本沒挺我們」。

北約卅二個成員國領袖預定七、八日舉行年度峰會，川普、國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯等美國領導高層計畫出席。川普已多次對北約盟邦未在二月底美國對伊朗開戰後有所「貢獻」表達不滿，甚至揚言退出北約和裁減駐歐美軍，在在使這次峰會能否風平浪靜地落幕充滿不確定性。

川普發文稱，美國自二○一四至去年，共花九九九○億美元，英國、法國、義大利及波蘭分別花九○五億美元、六六五億美元、四八八億美元及四四三億美元，德國等其他盟邦則更少，這很「荒謬」。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）專家柏格曼說，今年北約峰會重要議題之一仍是國防支出及軍購；部分北約國家的確承諾增加國防支出，尤其在財政上尚有餘裕的北歐國家。