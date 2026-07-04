美國慶日將埋時光膠囊 250年後開箱

四日是美國國慶日，當天將在賓州費城埋下一個約四百公斤重的不鏽鋼「時光膠囊」，地點鄰近美國獨立宣言的通過地—現在的美國獨立紀念館。這個時光膠囊將封存二五○年至二二七六年，美國建國五百周年時才開啟。

美國總統川普三日將在有「總統山」美名的拉什摩爾山發表演說，為本周末慶祝建國二五○周年的活動揭開序幕。這座山刻有包含美國國父華盛頓的四位前總統巨型花崗岩頭像。

華府也將埋下另一個預定於美國建國五百周年開啟的時光膠囊，但裝什麼尚未公開。

費城的時光膠囊裝什麼則已揭曉：美國五十州、美國包括波多黎各的五個海外領地，與多個體育及文化組織均提供物品，共同拼湊出當代美國的縮影。由美國國會設立、負責籌辦建國二五○周年官方紀念活動的組織「美國二五○」主席李歐斯說，費城的時光膠囊物品共同構成建國二五○周年的代表性紀錄。

威斯康辛州提供一根棕色羽毛，來自一隻以美國遇刺身亡總統林肯命名的白頭海鷗；俄亥俄州提供一塊布料，取自美國航空先驅萊特兄弟製造的飛機機翼。

有些州選擇更具現代特色的物品。像加州提供人工智慧（ＡＩ）聊天機器人Claude對以下提問的答覆：「自二○二六年七月四日起算，請預測二五○年後的加州將是怎樣？」美國二五○則放入一支橘色的新款iPhone手機。