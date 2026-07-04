今年最慘 俄空襲基輔 至少30死92傷

俄羅斯一日晚間至二日凌晨以七十四枚飛彈及四九六架無人機，對烏克蘭首都基輔市發動大規模空襲，已造成至少卅人喪生、九十二人受傷和約一三○棟建築物受損。這是今年基輔市傷亡最慘重的空襲，烏克蘭政府宣布三日為哀悼日。

許多基輔市民逃至防空洞和地鐵站避難，上空可見爆炸引發的巨大柱狀煙霧。搜救人員在搜尋倖存者，死亡人數很可能進一步攀升。

原本正出訪愛爾蘭的烏克蘭總統澤倫斯基提前結束訪問行程趕回國內。滿臉倦容與沮喪的他，將首都此次生命財產損失嚴重的主因，部分歸咎於盟友和夥伴未及時履行他們承諾提供烏克蘭的防空系統。他說，有關烏克蘭空防的議題，將會是下周土耳其安卡拉北約（ＮＡＴＯ）年度峰會的重要成果之一。

法新社二日引述美國官員報導，川普「心懷人道主義」，希望這場戰爭落幕，讓無謂的殺戮畫下句點；川普及其團隊一直非常致力讓俄烏終戰，他依然樂觀認為，「我們終將達成（俄烏）和平協議」。

另外，烏克蘭東北部蘇米州州長赫里霍羅夫三日說，俄國無人機攻擊一棟民宅，釀成四人喪生、三人受傷；一名罹難者是不到兩歲的女童。烏克蘭克利福洛市軍事行政首長維庫爾同日也說，建築物櫛比鱗次的市區被一枚俄國飛彈擊中，致七人受傷。該市是澤倫斯基老家。

烏克蘭也加以報復。克里姆林宮任命的俄占札波羅熱地區首長巴里特斯基說，烏克蘭三日空襲南札波羅熱地區一個市場，造成五人死亡；這是對平民的攻擊，他們只是到市場買雜貨；烏克蘭對該地區的另一起攻擊則導致三人喪生；烏克蘭還空襲烏俄邊境的俄西貝爾哥羅德和布揚斯克地區，釀成兩人罹難。

在俄國二○一四年兼併的克里米亞半島，烏克蘭安全局（ＳＢＵ）三日說，烏方攻擊當地兩座機場，分別位於格瓦爾季西克及薩基這兩座空軍基地，鎖定至少七架俄軍飛機和無人機倉庫。