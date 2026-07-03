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中國疑秘密訓練俄軍 德國急召中方大使
德國外交部發言人今天表示，針對中國疑似訓練俄羅斯軍人的報導一事，德方已要求與中國駐德大使進行緊急會談。
路透社先前報導，中國去年曾在俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准下，秘密訓練俄軍部隊。
一名德國外交部消息人士指稱：「任何能使俄羅斯持續對烏克蘭展開侵略戰爭的行為，都威脅到我們的安全。」
路透社今天無法與中國大使館取得聯繫，但中國大使館先前曾稱相關指控毫無根據。
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