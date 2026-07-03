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大馬士革咖啡館爆炸案增至9死20傷 目擊者驚恐回憶：血流滿地

中央社／ 大馬士革2日綜合外電報導
敘利亞首都大馬士革的1家咖啡館今天發生炸彈爆炸案，當局表示已造成9人死亡、20人受傷。 法新社
敘利亞首都大馬士革的1家咖啡館今天發生炸彈爆炸案，當局表示已造成9人死亡、20人受傷。 法新社

敘利亞首都大馬士革的1家咖啡館今天發生炸彈爆炸案，當局表示已造成9人死亡、20人受傷。目擊者驚恐回憶稱，現場多人倒地，到處都是血。

法新社報導，這起爆炸案是大馬士革去年發生1所希臘東正教堂遭到自殺攻擊以來，傷亡最慘重的襲擊事件。目前尚無任何團體宣稱犯案。

根據敘利亞國家電視台報導，這家咖啡館位於司法宮（Palace of Justice）附近，爆裂裝置被人預先放在店內。

敘利亞內政部在即時通訊軟體Telegram發文表示，爆炸的土製炸彈含有金屬碎片，造成「嚴重受傷和重大損害」。

事發咖啡館隔壁的眼鏡行老闆達哈比（Mohammedal-Dahabi）發抖回憶當時景象：「我跑到現場，看到人們倒在血泊中，血流滿地。」這讓他回想起敘利亞近14年內戰期間大馬士革遭遇過的炸彈攻擊。

大馬士革省省長伊德利比（Maher Idlibi）抵達現場後表示，當局已展開調查，「該為這起流血事件負責的人將受到懲罰」。

與敘利亞的伊斯蘭主義當局關係密切的土耳其，也透過外交部發布聲明譴責這次攻擊事件，並承諾「繼續團結支持敘利亞」度過難關。

自從長期統治敘利亞的前總統阿塞德（Bashar al-Assad）2024年12月遭到推翻後，現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的新政府雖然不斷嘗試全面控制局勢、恢復安全並重新統一國家，但大馬士革仍發生數起攻擊和安全事件。

敘利亞首都大馬士革的1家咖啡館今天發生炸彈爆炸案，當局表示已造成9人死亡、20人受傷。 法新社
敘利亞首都大馬士革的1家咖啡館今天發生炸彈爆炸案，當局表示已造成9人死亡、20人受傷。 法新社

敘利亞 炸彈

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