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川普批美國單方面挺北約「荒謬」 稱雙方關係不對等

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

距離北大西洋公約組織（NATO）在土耳其安卡拉舉行的峰會不到1週之際，美國總統川普今天表示，美國持續維持對北約的「單方面」關係，此舉「相當荒謬」。

法新社報導，川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文批評：「他們根本沒有挺我們！」，還稱美國與北約的關係「並不對等」。

川普近來多次批評歐洲盟友對伊朗戰事的反應，因為部分國家限制美軍使用其境內基地。

他並強調，希望歐洲負起自身防衛主要責任，美國也已著手縮減部分承諾。

川普還在貼文中附上圖表，顯示北約各國國防支出情況，並指出美國投資金額遠高於多數成員國。

在川普施壓之下，北約領袖去年在一場會議中同意，將於2035年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%。

即將於7月7日至8日在土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行的北約峰會預計將有32個成員國領袖與會。

川普 北約 美國

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