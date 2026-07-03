如何邀到印度總理莫迪來訪？外媒揭一招「他會飛奔而來」

想邀印度總理莫迪來訪嗎？英國衛報報導，方法可能很簡單：設立一座新獎，通知要頒給他，等著他來領。

莫迪上周末訪問印度洋島國塞席爾，獲頒據稱是該國最高榮譽之一「藍色地平線守護者獎」，但證書被發現拼錯塞席爾國名與「共和國」英文，該獎項更是在他抵達前三天才倉促設立，莫迪是首位且唯一的獲獎者。

更令人側目的是，經軟體檢測，那張證書普遍被判定疑似由AI生成。塞席爾外交部澄清說，外流的是工作草稿，該獎項真實有效。

印度反對黨國大黨則譏諷，「給莫迪任何獎，他就會飛奔而來」。

觀察人士指出，莫迪執政12年來，熱衷於接受國內外獎項。以色列國會上月莫迪到訪前幾天才創設「國會勳章」頒給他。2019年，莫迪也是印度菲利普科特勒總統獎（Philip Kotler Presidential Award）的首位得主，該獎原訂每年頒發給一位國家領導人，此後卻再無其他獲獎者，官網也停更。

過去一年，莫迪還獲衣索比亞與千里達及托巴哥共和國的最高榮譽。執政的印度人民黨聲稱，這些獎項見證莫迪的國際地位。

莫迪傳記作者Nilanjan Mukhopadhyay認為，這些獎項的目的，是向支持者傳達莫迪受到全球推崇，並塑造印度國際地位提升是莫迪個人成就的認知。