不靠美國供軍費 北約峰會時揭曉防務銀行籌組名單

美國總統川普長期抱怨北大西洋公約組織軍費重壓美國，加拿大因應推動4.3兆元全球防務銀行成立；加國談判代表說，預計下週於土耳其舉行北約峰會期間，宣布約10個創始國名單。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年來呼籲「中等強國」結盟，以因應美國主導的傳統世界秩序瓦解，其中計畫一環就是推動設立「國防、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank, DSRB）。

全球防務銀行目的是籌集多達1000億英鎊（約新台幣4.3兆元），以低成本融資，協助盟國強化自身防衛能力，降低國防經費壓力。

負責推動這項計畫的加拿大首席談判代表、加國企業發展銀行執行長赫頓（Isabelle Hudon）在接受路透社訪問時表示：「我們以北大西洋公約組織（NATO）峰會時間為最後期限…目標是要宣布創始成員國名單。」

赫頓表示，首波成員名單除了加拿大以外，預計全數為歐洲國家，但她婉拒透露具體名單。

她強調，創始國承諾出資多少，仍需協商細節，而目前進展順利。

媒體報導，各國將依經濟規模比例出資，知情人士透露，加國可能出資15億歐元，較小國家則約5至7.5億歐元。

在七大工業國集團（G7）方面，目前尚未有任何國家接近簽署。

G7與北約盟友中，英國、荷蘭明確拒絕參與；德、韓則僅以觀察員身分或仍在審慎評估；其餘國家多半處於觀望狀態 。

盧森堡已表態加入，防務銀行的歐洲總部也會設於當地。義大利、西班牙、土耳其、比利時和烏克蘭等對該提案正進行深度評估。

赫頓指出，已和南韓有過建設性對話，對方參與機率約各半，有可能稍後加入。

韓國財政部先前已對路透社表示，正審視相關提案。

加拿大財政部未立即回覆置評要求。