高市與莫迪互稱「兄妹」 日媒：盼展現關係密切

日本首相高市早苗2日與印度總理莫迪舉行領袖會談，同意就半導體、重要礦物等多個領域推動合作。兩人會後在聯合記者會以「兄妹」互稱，日媒分析，他們盼藉此展現關係密切。

這是高市早苗上任後首度訪問印度。此行算是莫迪（Narendra Modi）2025年8月訪日之後，由日相回訪。

高市與莫迪昨天下午在印度首都新德里（NewDelhi）召開為時約1小時半的領袖會談後，同意加深兩國合作關係，以朝「自由且開放的印太」等目標邁進，並發布投資規模達2兆日圓的日印企業合作文件。

朝日電視台報導，而兩人在會後出席聯合記者會時，曾以「兄妹」互稱。

莫迪當時說道：「美麗的妹妹高市總理。我能在印度與日本領袖會談之際，歡迎您首度訪問印度，感到相當高興」。

對此，高市也微笑回應：「您剛剛稱呼我為美麗的妹妹。在擴大會議之前，我們也已經約定以『兄妹』之姿，繼續往來」，同時表示「將與作為哥哥的莫迪，共同提升日印關係到新高度」。

日媒普遍解讀，雙方希望藉此對外界展現關係密切。

莫迪與高市目前分別為75歲與65歲。

日本放送協會（FNN）報導，雙方會見時，談到經濟安全保障與人工智慧（AI）等領域合作，同行的消息人士回憶，「高市總理向莫迪首相說，『請稱呼我為妹妹』。此言一出也炒熱現場氣氛，會談的氣氛友善」。

而高市2日在社群平台X上公布的照片可見，她與莫迪在車內微笑交談的模樣，並發文宣布已經跟莫迪會見。

而高市這次出訪，除了與莫迪聊到日本已故前首相安倍晉三，也曾與莫迪一起共乘座車。日本政府幹部解讀，「這是信任與期待的表現」。