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藏人在聯合國總部外自焚身亡 媒體：為爭取西藏獨立

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國紐約市警方今天表示，1名男子在聯合國總部附近因嚴重燒傷身亡。流亡藏人團體與媒體指出，死者是1名為呼籲西藏獨立而自焚的藏人。

路透社報導，紐約市警察局發言人表示，警方於美東時間今天下午6時30分許接獲報案，抵達現場時發現這名男子全身嚴重燒傷。

這名男子隨後被送往貝爾維尤醫院（BellevueHospital），經搶救後仍宣告不治。警方表示此案目前仍在調查中，且尚未公布死者身分。

流亡藏人媒體「西藏之聲」（Voice of Tibet）報導，西藏運動人士洛嘎．讓贊（Loga Rangzen）在聯合國總部外透過直播發表支持西藏獨立與團結的訴求後，自焚抗議。

紐約地方媒體amNewYork報導，讓贊是1名優步（Uber）司機，當天手持西藏旗幟前往現場。

amNewYork引述另1名優步司機洛桑．帕久（Lobsang Paljor）指出，他因參與藏人社群活動而認識讓贊。帕久表示，讓贊「對中國政府加諸西藏人民的各項限制感到非常憤怒」。

美國與歐洲聯盟近日對中國本週正式施行的「民族團結進步促進法」表達關切。這項法律賦予北京對境外人士採取行動的法律依據。

根據法律內容，中國將對境內藏族與維吾爾族等55個少數民族間建立「中華民族共同體意識」。

部分少數民族長期對中國治理方式感到不滿，而全球藏人社群普遍反對這項法律。事實上，過去已有多名藏人透過自焚，抗議北京對西藏及鄰近藏族為主地區的政策。

統計顯示，2009年至2022年間共有超過150名藏人自焚，其中10起發生於流亡海外的藏人社群。

國際人權團體及流亡藏人長期以來批評中國在西藏地區實施高壓統治，中國政府則否認相關指控。

聯合國 西藏 紐約

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