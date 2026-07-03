印尼東部外海發生規模6.2地震 暫無傷亡通報

美國地質調查所（USGS）表示，印尼東部外海發生規模6.2地震，目前未傳出人員傷亡或災損通報。

法新社報導，地震發生在當地時間上午11時31分（台灣時間10時31分），震央位於北摩鹿加省（NorthMaluku）多比羅（Tobelo）以西約58公里的海域，震源深度120公里。

距離震央約114公里的干那低（Ternate）居民阿巴斯（Umar Abbas）向法新社（AFP）表示：「我當時在路邊的咖啡攤喝咖啡，突然椅子開始搖晃。我一度陷入恐慌，因為過去地震的經歷讓我心有餘悸。」

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，該起地震未構成海嘯威脅。

印尼及周邊國家位於太平洋火環帶（Pacific Ring ofFire），地震活動頻繁。火環帶自日本延伸至東南亞，是全球地震最活躍區域之一。