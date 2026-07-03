日本政令案出爐 申請居留、永久居留權將漲

日本出入國在留管理廳今天發布的政令案顯示，變更居留資格或更新居留期間，將漲到1萬日圓到7萬5000日圓不等；申請日本永久居留權則從目前的1萬日圓，大幅調漲至20萬日圓。

時事通信社報導，日本政府這次調漲居留權規費，目的是為了開闢財源以因應在日本居留的外國人數量快速增加。相關內容已納入5月通過的「入管難民法」修正案。

日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，類似出入境管理局）今天起也同步公開徵求意見，預計於10月起正式調漲這些規費。

外國人向日本入管廳變更居留資格或更新居留期間，目前一律為6000日圓（約新台幣1200元）。

根據入管廳今天公布的政令案，欲居留的時間愈長，之後的規費就愈貴：「3個月以下」為1萬日圓、「3個月以上、6個月未滿」為1萬8000日圓、「6個月以上、1年未滿」為2萬5000日圓、「1年」為3萬3000日圓、「1年以上、3年未滿」為4萬8000日圓、「3年以上、5年未滿」6萬4000日圓、「5年以上」則為7萬5000日圓。

若外國人申請3個月以上的居留權，透過網路申辦能減免3000日圓到1萬日圓。

不過，若要申請永久居留權（日文為永住許可），僅能臨櫃申辦。

根據今天公布的政令案，申請永久居留權的規費，將從目前的1萬日圓，大幅調高至20萬日圓（約新台幣4萬元）。

此外，日本法務省今天也公布上述規費減免對象的方針：第一為符合「生活保護法」所規定的「要保護者」程度的貧困者，第二是有必要考量人道方面者。若同時符合這兩個條件，居留權規費與永久居留權規費可分別減免到1萬日圓與2萬日圓。

更改後的「入管難民法」規定，居留規費上限為10萬日圓，永久居留權規費上限為30萬日圓，實際金額則由政令在法定上限內另行訂定。

「日本經濟新聞」報導，日本政府法務省（相當於法務部）今天公布的相關報告書指出，正在評估把外國人的日語程度與學習日本社會的規範，納入審查居留權的要件，且研擬於2028年度開始試辦。