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中國挺俄損名聲 丹麥外長：王毅訪北歐將有制裁警告

中央社／ 斯德哥爾摩3日專電

中國外長王毅訪問北歐，丹麥外長拉斯穆森直言，中國支援俄國在烏克蘭的戰爭破壞自身在歐洲的名聲，影響中國利益；歐盟已在討論制裁中國，有必要讓王毅在這趟北歐行不斷聽到這個訊息。

王毅2至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威，這是王毅今年第2度訪歐，也是15年來第1次有中國外長再訪丹麥。

拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在王毅到達前進行小型記者會，告訴包括丹麥廣播公司（DR）與丹麥TV2等媒體，中國對俄羅斯在烏克蘭戰爭的支援對丹麥來說是很大的顧慮。他將會在會議中向王毅表達丹麥的疑慮。

他說，這次會面的兩大重點包括中國在俄烏戰爭中對俄國提供設備與人員的訓練，以及中國對歐盟的貿易失衡問題。

拉斯穆森表示，中國對俄國在烏克蘭戰爭中的支援，歐盟已經為此在商討對中國進行制裁。他說，支援俄國破壞中國在歐洲的名聲，損害中國自身利益。

他也表示，雖然丹麥與中國貿易狀況尚算平衡，但目前歐盟對中國嚴重貿易逆差的失衡也會是一個討論重點。

丹麥政治報（Politiken）分析，拉斯穆森的發言反映了歐盟對於對中貿易失衡感到越來越挫折，在歐盟眼中，中國並沒有與其進行對等貿易。

政治報評論，雖然歐盟國家有共識對中國應採取更強硬的言詞與態度，但還要看各國有沒有準備動作，採取相應措施。若歐盟真的進行制裁，從美國總統川普對中國的關稅戰看來，中國應該會有所反制。

據政治報的分析，王毅應該會在這次會面中觀察拉斯穆森的態度有多強硬，來判斷歐盟到底有多認真，這也讓王毅在其他北歐國家的訪問中是否聽到相同訊息變得格外重要。

王毅 丹麥 挪威

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