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反中國民族團結法跨國鎮壓 瑞士民團上街抗議

中央社／ 蘇黎世3日專電

中國「民族團結進步促進法」1日上路。流亡瑞士的藏人與維吾爾族人當日聯合多個瑞士民間團體及學者，在蘇黎世舉行示威遊行，抗議中共跨境鎮壓，並公開譴責北京當局長期侵犯西藏、新疆等地少數民族的人權。

主辦單位之一的瑞藏友好協會（GSTF）主席布奇利（Thomas Büchli）接受中央社採訪表示，中共近年持續加強對藏族、維吾爾族及其他少數民族的文化、語言與宗教自由的壓制。此次遊行希望喚起國際社會持續關注西藏與新疆局勢，以及當地基本人權遭侵害的問題。

布奇利指出，目前瑞士約有8000名藏人，「民族團結進步促進法」雖以「民族團結」為名，實際目的卻是透過國家力量推動單一的中國國族認同，進一步加強對教育、語言、文化及宗教的全面控制，對少數民族的人權造成嚴重侵害。此次集會遊行屬於全球藏人社區行動日的活動之一，並串聯多國家進行示威與守夜活動。

遊行中，一名流亡瑞士的維吾爾族人士也向中央社表示，中共對海外異議人士及少數民族社群的跨境鎮壓已持續多年，部分旅居瑞士的維吾爾族人甚至不敢參與文化活動，擔心公開露面後，會連累仍在中國的家人，甚至遭到當局騷擾或施壓。

這名人士表示，該法的施行只造成流亡社群更加自我審查、更加噤聲；但面對極權，沉默無法帶來改變，唯有勇敢發聲，才能讓國際社會持續關注中國的人權問題。

同日晚間，瑞士廣播電視台（SRF）也以專題報導西藏現況。報導指出，目前西藏約有8成兒童與父母分離，進入國家設立的寄宿學校接受長達15年的教育，多數教師為漢族。接受SRF採訪的西藏孩童以流利漢語表示，自己喜歡學習漢語，也認為漢語並不困難。

針對中共實施「民族團結進步促進法」，瑞士聯邦安全政策國務秘書處（SEPOS）發布聲明表示，跨國鎮壓已成為瑞士高度重視的新興安全議題。政府正研究提升相關單位對跨國鎮壓的認識，並加強第一線人員辨識及處理相關案件的教育訓練。

聲明強調，保護少數族群及弱勢群體是瑞士人權外交的重要核心，相關議題也將持續在瑞士與中國的雙邊人權對話中直接提出。

瑞士 維吾爾 中共

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