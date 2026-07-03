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俄襲烏釀嚴重死傷 美官員：川普盼結束無謂殺戮
俄羅斯狂轟濫炸烏克蘭首都基輔造成逾20死後，一名美國官員今天表示，總統川普（Donald Trump）希望達成和平協議，結束在烏克蘭的「無謂殺戮」。
這名美國官員在回應法新社關於俄軍襲擊的詢問時表示：「川普總統心懷人道主義，希望這場戰爭能夠落幕，讓無謂殺戮畫下句點。」
「總統及其團隊一直非常致力於結束俄烏之間的戰爭，他依然樂觀地認為我們終將達成和平協議。」
這場夜間大轟炸摧毀基輔多棟公寓建築，迫使數以萬計的人湧入避難所，隨後烏俄兩國雙雙矢言要在這場持續4年的戰爭中發動新攻勢。
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