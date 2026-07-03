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世衛：郵輪漢他病毒疫情結束 最後接觸者檢測呈陰性

中央社／ 日內瓦2日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天宣布，與郵輪「洪迪亞斯號」相關、引發國際關注的致命漢他病毒（hantavirus）疫情已經結束，最後一名接觸者已解除隔離。

法新社報導，這波源自洪迪亞斯號（MV Hondius）的疫情共有12例確診及一起可能病例，其中3人死亡。

儘管疫情現已落幕，對科學家和專家而言，工作才剛剛開始，他們正試圖從這場引發全球警戒的事件中汲取經驗。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，今天最後一名接觸者完成隔離，檢測結果為陰性，並已返回家中。

他說：「5月25日以後，就未接獲新病例通報。」

「因此，我們非常高興地宣布，世衛認定這次漢他病毒疫情結束了。」

這艘懸掛荷蘭國旗的郵輪4月1日從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）出發，途中造訪南大西洋的偏遠島嶼，包括崔斯坦達庫尼亞島（Tristan da Cunha），隨後北上抵達西班牙加納利群島（Canary Islands）的田尼利夫島（Tenerife），剩餘乘客在那裡全數撤離。

譚德塞說，全球33個國家地區的衛生單位確認並追蹤超過650名接觸者。

他並提到，世衛將繼續努力，以了解這次疫情及病毒本身。

WHO 疫情 譚德塞

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